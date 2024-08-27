zeal ardor
27.08.2024

ZEAL & ARDOR выпустили новый (в том числе по звучанию) альбом «Greif»

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«Я хотел расширить спектр всего, что у нас было, и украсить его новыми цветами, — поведал Manuel Gagneux относительно нового альбома ZEAL & ARDOR Greif, свежайшего и четвертого в дискографии, — там есть злобные моменты, есть утешение, есть счастье. Я расширил палитру, вышел за рамки всего, что мы делали ранее».

И… на этот раз грифон великих эклектиков-экспериментаторов действительно выбрал новое направление. Не могу сказать, что я его полностью оценила — но, возможно, стоит попробовать послушать еще. Ну а кто еще не слышал — вот для затравки несколько клипов.

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