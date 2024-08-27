ZEAL & ARDOR выпустили новый (в том числе по звучанию) альбом «Greif»Новинки и новости
«Я хотел расширить спектр всего, что у нас было, и украсить его новыми цветами, — поведал Manuel Gagneux относительно нового альбома ZEAL & ARDOR Greif, свежайшего и четвертого в дискографии, — там есть злобные моменты, есть утешение, есть счастье. Я расширил палитру, вышел за рамки всего, что мы делали ранее».
И… на этот раз грифон великих эклектиков-экспериментаторов действительно выбрал новое направление. Не могу сказать, что я его полностью оценила — но, возможно, стоит попробовать послушать еще. Ну а кто еще не слышал — вот для затравки несколько клипов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
Читайте также:
- Прога впрок. Концерт ZEAL & ARDOR, MASTODON, OPETH в Эшвилле
- Чем дальше, тем лучше? ZEAL & ARDOR выпускают четвертый альбом
- Фото: WHOREDOM RIFE, ZEAL & ARDOR, BEHEMOTH в Вильнюсе
- Devil Is Fine. Концерт BEHEMOTH и ZEAL & ARDOR в Вильнюсе
- Обворожительно странно. Слушаем новые темы ZEAL AND ARDOR из альбома «Stranger Fruit»
- ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала
Обновления
-
Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»
-
METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концерт
-
MARILYN MANSON: худой и злой (снова)
-
Бывшие участники AMON AMARTH сделали… старый новый AMON AMARTH!
-
Galder ушел из DIMMU BORGIR, чтобы возродить OLD MAN’S CHILD
-
Сколько вы готовы отдать за обед с Джеймсом Хэтфилдом?
-
Незарытая могила: GRAVE возродились в ностальгическом составе
-
«Все тогда просто сошли с ума». Bruce Dickinson вспоминает неожиданный бонус к визиту за «железный занавес» в 1984-м
-
IMPALED REKTUM вернулись и едут на Вакен. Вышел трейлер сиквела «Heavy Trip»!
-
Рок-истории. На этот раз исключительно мерзкая: про Оззи и Никки
Комментарии
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.
нет, мне просто удобнее было так с�…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.
нет, мне просто удобнее было так сформулировать. Н�…
Eum:
Юрий:
Да что б российским властям всю жизнь Одноклассниками пользоваться !!! Задрало постоянно что то придумывать что бы просто посмотреть видео клип , перебирать ВПНы, �…
Tular:
Ветошь:
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
«Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.»
Нет. Оба паршивые гитаристы.
«А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то вре�…
Дед Аким:
Понятно, что у сайт о музыке, остальное на порнохаб (шутка).
Но тут совпало три в одном — шикарный фильм, смотрел ещё в детстве на видеокассете, настоящее, красивое, бр…
Виктор:
«Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.»
Нет. Оба паршивые гитаристы.
«А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то время как Хэммет за 30 или ско�…
eis:
пожалуй, куплю билет на концерт. Не пропустил ни один концерт в городе, где живу с 201x года (было пять, вроде). Однако после последнего альбома думал, что забью уже (хот�…
Дед Аким:
Вспомнилась молодость говнарская и взгрустнулось, но речь не о моих проблемах, в тему, на мой взгляд лучшая песня о любви среди русского рока — может вторая после — я …
Дед Аким:
Несколько вкусняшек, мировых хитов и каверов на них.
Elvis Presley-Crazy Little Thing Called Love
Queen — Crazy Little Thing Called Love (Official Video)
…
Бармалей:
У меня даже 6 пар носков нету,не то что 6 установок. Да и куда б я их поставил. Пойду пива литров 10 куплю….…
Добавить комментарий