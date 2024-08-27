ZEAL & ARDOR выпустили новый (в том числе по звучанию) альбом «Greif»

Комментарии

СиРОЖА: Виктор написал(а):

СиРОЖА написал(а):

несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора. нет, мне просто удобнее было так с�…

Виктор: СиРОЖА написал(а):

несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора. нет, мне просто удобнее было так сформулировать. Н�…

СиРОЖА: Виктор написал(а):

«Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.» Нет. Оба паршивые гитаристы. «А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то вре�…

Виктор: «Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.» Нет. Оба паршивые гитаристы. «А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то время как Хэммет за 30 или ско�…