HELLRIPPER
29.03.2026

Заводной козлотрэш: новый сингл HELLRIPPER “Blakk Satanik Fvkkstorm”

Новинки и новости

Шотландский one-man проект HELLRIPPER, ведомый 31-летним James McBain, порвал любителей смачного, заводного, дьявольски озорного блэк/трэш/блэк-н-ролл олдскула еще своими первыми релизами, Coagulating Darkness (2017) и The Affair Of The Poisons (2020), ну а после альбома Warlocks Grim & Withered Hags 2023-го явился открытием и едва ли не сенсацией для более широкой аудитории, убедительно доказав: давно исследованный и переигранный жанр все еще способен порадовать свежей козлятиной. Был бы человек талантлив. «Hellripper makes Satan fun again», — как заметил один из комментаторов на ютубе, и таки да.

Буквально на днях на Century Media Вышел четвертый альбом Coronach — как обычно, записанный в домашних условиях, коронующий, по словам автора, три года напряженной работы. «Этот проект полностью поглотил меня, — отмечает James McBain, — в нем так много всего происходит. Тематически Coronach — это мое личное исследование шотландской культуры, ее музыки, истории и фольклора. Вобрав множество историй — от современных городских легенд до викторианской готической литературы, тайн пиктских символов, классической шотландской поэзии, — он рассказывает истории страны, накапливавшиеся веками.

Музыкально — в милую speed metal коробку я упаковал множество влияний: от VENOM и MERCYFUL FATE до WATAIN и OPETH, MANIC STREET PREACHERS, саундтреков к фильмам и народной музыки. В общем, экспериментов будет немало: в каждый трек я вложил нечто, чего не делал ранее. Какой-то новый инструмент, необычное начало или что-то еще — в каждой песне диска запрятан некий сюрприз».

Последним выпущенным синглом к альбому стал “Blakk Satanik Fvkkstorm” — слушаем его для затравки прямо сейчас, а затем, кому интересно, релиз целиком.

Количество просмотров: 121

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *