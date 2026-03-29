Заводной козлотрэш: новый сингл HELLRIPPER “Blakk Satanik Fvkkstorm”Новинки и новости
Шотландский one-man проект HELLRIPPER, ведомый 31-летним James McBain, порвал любителей смачного, заводного, дьявольски озорного блэк/трэш/блэк-н-ролл олдскула еще своими первыми релизами, Coagulating Darkness (2017) и The Affair Of The Poisons (2020), ну а после альбома Warlocks Grim & Withered Hags 2023-го явился открытием и едва ли не сенсацией для более широкой аудитории, убедительно доказав: давно исследованный и переигранный жанр все еще способен порадовать свежей козлятиной. Был бы человек талантлив. «Hellripper makes Satan fun again», — как заметил один из комментаторов на ютубе, и таки да.
Буквально на днях на Century Media Вышел четвертый альбом Coronach — как обычно, записанный в домашних условиях, коронующий, по словам автора, три года напряженной работы. «Этот проект полностью поглотил меня, — отмечает James McBain, — в нем так много всего происходит. Тематически Coronach — это мое личное исследование шотландской культуры, ее музыки, истории и фольклора. Вобрав множество историй — от современных городских легенд до викторианской готической литературы, тайн пиктских символов, классической шотландской поэзии, — он рассказывает истории страны, накапливавшиеся веками.
Музыкально — в милую speed metal коробку я упаковал множество влияний: от VENOM и MERCYFUL FATE до WATAIN и OPETH, MANIC STREET PREACHERS, саундтреков к фильмам и народной музыки. В общем, экспериментов будет немало: в каждый трек я вложил нечто, чего не делал ранее. Какой-то новый инструмент, необычное начало или что-то еще — в каждой песне диска запрятан некий сюрприз».
Последним выпущенным синглом к альбому стал “Blakk Satanik Fvkkstorm” — слушаем его для затравки прямо сейчас, а затем, кому интересно, релиз целиком.
