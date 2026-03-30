30.03.2026

Забытое старое новое: слушаем “Requiem Germania” от NARGAROTH

На конец июня NARGAROTH анонсировал восьмой альбом Apocalyptic Steel — материал, который, как объясняет сам автор, отказался лежать в могиле.

Записан он был за один уикенд в Калифорнии в сентябре 2014 года — а потом винчестер неким образом оказался забыт в США. Rene «Ash» Wagner уехал, и через некоторое время занялся работой над следующим альбомом, Era Of Threnody.

Однако спустя годы Apocalyptic Steel всплыл снова. Музыкант перезаписал барабаны, завершил еще кое-какие партии и сделал микширование — и вот, 12 лет спустя, готовится издать свое старое новое творение.

«Это NARGAROTH в самом своем откровенном виде: девять треков грязного, не облагороженного метала, записанного с атмосферой старых JUDAS PRIEST, ACCEPT, DEICIDE и OBITUARY. Записанный быстро, записанный сыро, реализованный по своему собственному сценарию и таймлайну».

Ну а кому интересно, что объединяет немецкий блэк, ACCEPT и DEICIDE, слушаем первый сингл «Requiem Germania».

