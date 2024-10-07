TurmionKatilot B x
07.10.2024

Забавный финский диско-метал: на подходе новый альбом TURMION KÄTILÖT

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Финские ряженые веселые диско-индастриал-дэнс-металисты TURMION KÄTILÖT (название группы можно перевести как «Акушерки Погибели») анонсировали на конец месяца одиннадцатый полноформатник Reset — и, судя по уже презентованным клипам, задора, иронии и здорового хулиганства они не теряют ни разу.

Вокалист MC Raaka Pee (он же Petja Turunen) отмечает: «Я б сказал, Reset — это внебрачное дитя наших предыдущих релизов, разве что под чутка новым соусом. То бишь, то, что вы от нас ждали, и чутка сверху. В качестве основной фишки релиза отмечу, пожалуй, подход к вокальным партиям: суровые вопли тут уравновешиваются невероятной мелодичностью, причем зачастую одновременно».

В общем, кому внезапно хочется поплясать — вот же, пожалуйста!

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