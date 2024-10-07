Забавный финский диско-метал: на подходе новый альбом TURMION KÄTILÖT

Забавный финский диско-метал: на подходе новый альбом TURMION KÄTILÖTНовинки и новости
Финские ряженые веселые диско-индастриал-дэнс-металисты TURMION KÄTILÖT (название группы можно перевести как «Акушерки Погибели») анонсировали на конец месяца одиннадцатый полноформатник Reset — и, судя по уже презентованным клипам, задора, иронии и здорового хулиганства они не теряют ни разу.
Вокалист MC Raaka Pee (он же Petja Turunen) отмечает: «Я б сказал, Reset — это внебрачное дитя наших предыдущих релизов, разве что под чутка новым соусом. То бишь, то, что вы от нас ждали, и чутка сверху. В качестве основной фишки релиза отмечу, пожалуй, подход к вокальным партиям: суровые вопли тут уравновешиваются невероятной мелодичностью, причем зачастую одновременно».
В общем, кому внезапно хочется поплясать — вот же, пожалуйста!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 126
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Комментарии
b4w:
Прыхільніки «ілітарнага вжж» слухаюць шмат чаго, ад сінтпопу ды фрыджазу да разнастайнага метала, і сьцьвярджаюць пры гэтым, што імгла — гэта шэрасьць, нудота, нішт�…
Сябра Хрыстос:
b4w написал(а):
Plaga
Ізноў прыхільнікі «ілітарнага» ввввжжжж-вяяяяя распавядаюць нам, якое ж лайно «імгла» …
Писюн с глазами:
b4w написал(а):
Дружище Христос написал(а):
До Мглы этому говнопанку оооочень далеко)
Гэта, прабач Шайтан, імгле да, напрыклад, Plaga яшчэ сраць і сраць. Сучаснась…
Алексей:
Печалька, хоть я абсолютно не прусь по ним, но Спенсер нереально крут!!!
Если не всплывет какой-нибудь монстр, то по идее возьмут Кевина Паради — он технарь с кучей га�…
b4w:
Дружище Христос написал(а):
До Мглы этому говнопанку оооочень далеко)
Гэта, прабач Шайтан, імгле да, напрыклад, Plaga …
Виктор:
там такая музыка, что драм-машинка подошла бы им гораздо больше. И ровнее играла бы кстати…
Другой Александр:
Ни разу про эту группу раньше не слышал. Щас заценил первый альбом. Вообще, Krisiun очень сильно напоминает. Музон намного сложнее и техничнее, но «привкус» (не знаю каки�…
Potato Lich:
Александр написал(а):
Potato Lich написал(а):
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?
Раз уж ты спросил ублюдыш, я тут довольно дав…
Starcross:
Из того, что послушала и не понравилось: […] POPPY (распиаренная тик-ток певичка типа Кэти Перри, но с тяжелыми риффами, богатыми продюсерами и пресным презрительным вы…
Александр:
Potato Lich написал(а):
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?
Раз уж ты спросил ублюдыш, я тут довольно давно, рад что ты заинт�…
Дед Аким:
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Первые две русские
Обожаю эту группу, есть стиль, харизма и мелодия, качество муз�…
Potato Lich:
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?…
Дед Аким:
Зажигают ребята, качественный, мелодичный звук, полный восторг!!!…
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