Я охотник, ты сайгак. Оцениваем, чем сейчас занимаются PRIMAL FEAR, в клипе «The Hunter»Новинки и новости
PRIMAL FEAR в прошлом году присоединились к числу немолодых хэви-метал/рок-групп, приобретших в состав юную дивную гитаристку. Их новую участницу итало-кубинского происхождения зовут Thalìa Bellazecca, ей 25 — ну и не важно, что остальным мужичкам минимум в два раза больше. Главное, талант! Ну и опять же, красиво на фотокарточках.
В остальном, следит кто-то тут внимательно за творчеством группы или потерял ее из виду и интереса в прошлом десятилетии, в сентябре у PRIMAL FEAR выходит уже пятнадцатый альбом Domination, и в невероятном видео «The Hunter» с кольцами огня и чудовищным хромакеем можно посмотреть на кожаные жилетки, штанцы, заклепки и прочие рок-атрибуты бодрящихся немцев.
Ralf Scheepers, если верить записи, все еще в отличной вокальной форме (да и физической, впрочем, тоже), плюс очухавшийся Mat Sinner, плюс пружинистый плотный звук — одним словом, пороха и ягод пока что хватает. Особенно у гитаристки.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 36
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Комментарии
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Писюн с глазами:
Вот если б заголовок был «L-G Petrov вернулся спустя 4 года после смерти» , я б глянул статью…
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