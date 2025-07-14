PRIMAL FEAR domination
14.07.2025

Я охотник, ты сайгак. Оцениваем, чем сейчас занимаются PRIMAL FEAR, в клипе «The Hunter»

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PRIMAL FEAR в прошлом году присоединились к числу немолодых хэви-метал/рок-групп, приобретших в состав юную дивную гитаристку. Их новую участницу итало-кубинского происхождения зовут Thalìa Bellazecca, ей 25 — ну и не важно, что остальным мужичкам минимум в два раза больше. Главное, талант! Ну и опять же, красиво на фотокарточках.

Thalìa Bellazecca

Thalìa Bellazecca

В остальном, следит кто-то тут внимательно за творчеством группы или потерял ее из виду и интереса в прошлом десятилетии, в сентябре у PRIMAL FEAR выходит уже пятнадцатый альбом Domination, и в невероятном видео «The Hunter» с кольцами огня и чудовищным хромакеем можно посмотреть на кожаные жилетки, штанцы, заклепки и прочие рок-атрибуты бодрящихся немцев.

Ralf Scheepers, если верить записи, все еще в отличной вокальной форме (да и физической, впрочем, тоже), плюс очухавшийся Mat Sinner, плюс пружинистый плотный звук — одним словом, пороха и ягод пока что хватает. Особенно у гитаристки.

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    А, эта та девуля, которая в прошлом десятилетии засветилась у итальянских регулировщиков уличного движения Frozen Crown. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Помню-помню.

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