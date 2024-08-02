«Я люблю этот альбом». OPETH показали первую главу будущего диска «The Last Will And Testament»Новинки и новости
The Last Will And Testament — так будет называться будущий, концептуальный альбом OPETH, посвященный сложным семейным перипетиям, наследным драмам и разборкам, песни которого, не заморачиваясь (или наоборот, заморачиваясь), Mikael Åkerfeldt обозначил параграфами: §1, §2 и т.д., до последней, озаглавленной «A Story Never Told». И… первый сингл-глава уже готов к прослушиванию. Получилось динамично, бодро и с гроулом!
«Я люблю этот альбом. Должен вам это сказать. Возможно, им даже горжусь! То, что мы сделали на The Last Will And Testament, вгоняет меня в священный трепет, и возникает ощущение, будто сбылась какая-то мечта. Не ожидайте, впрочем, что он вкатит вам сразу».
Из любопытных гостей на диске — обещается маэстро Ian Anderson из JETHRO TULL, который будет что-то вещать (но не на этом треке).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 36
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