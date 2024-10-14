Хоррор сезона: ICE NINE KILLS показали видео на «A Work Of Art» — официальную тему фильма «Terrifier 3»Новинки и новости
Сразу признаюсь: мне не нравится группа ICE NINE KILLS (хотя концертные шоу у них очень занятные и эффектные, тут не отнять), однако именно им в этом году выпала честь стать официальным провайдером саундтрека к главной хоррор-премьере «хэллоуиновского» сезона: «Terrifier 3», так что если вы еще не успели посмотреть фильм (что крайне рекомендую сделать любителям слэшеров и кровищи: кино держит брутально-кровавую планку на восхитительно нижайшем художественном уровне), можно начать с клипа «A Work Of Art». Клип получился достойный.
Вокалист ICE NINE KILLS Spencer Charnas: «Создание трека для Terrifier 3 для меня — это как ребенку попасть на любимую игровую площадку. Фильм и наш сингл «A Work Of Art» пропитаны одинаково безжалостной кровавой энергетикой — той, что так ценят и фанаты ICE NINE KILLS, и поклонники хоррор-франшизы.
Расширенная версия клипа открывает новую эру жути от ICE NINE KILLS — но детали пока останутся на уровне моих ночных кошмаров. Пока что. А прямо сейчас, дорогие психи, встречайте наше самое эпичное и кровавое творение на сегодняшний день: «A Work of Art»! Вы будете в ужасе».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
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Комментарии
Александр:
Профессор Преображенский написал(а):
Александр написал(а):
А что за Alice Cooper’а скажешь
Про. Про Alice Cooper.
Имеется ввиду сама личность Купер, как тот же Артур Б…
juris:
Другой Александр написал(а):
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой �…
juris:
Чингачгук написал(а):
juris написал(а):
есть спрос — есть предложение
В мире рекламы оно так не работает
каким боком тут реклама????))) Деду Оззи реклама не нуж�…
Профессор Преображенский:
А что за Alice Cooper’а скажешь
Про. Про Alice Cooper.…
Другой Александр:
Увидел обложку. Придумал ей название: «Крещение Луны после терраформирования»
https://sun1-97.us…
Другой Александр:
Александр написал:
Другой Александр написал:
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и �…
аля:
Гиперион написал(а):
Неразумные, остановите потоки восхваления Варга, пусть получит своё клеймо беспощадный убийца. И трижды проклят тот, кто убил своего друг…
Александр:
Другой Александр написал(а):
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой �…
Kree:
Другой Александр написал(а):
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой �…
Другой Александр:
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой теме и относятся, то прям совсем ко�…
Чингачгук:
juris написал(а):
есть спрос — есть предложение
В мире рекламы оно так не работает…
juris:
Виктор:
Чингачгук написал(а):
В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар.
Оззи Осборн — это специализированная товарная продукция, пр�…
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