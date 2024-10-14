ice nine kills a work of art
14.10.2024

Хоррор сезона: ICE NINE KILLS показали видео на «A Work Of Art» — официальную тему фильма «Terrifier 3»

Новинки и новости

Сразу признаюсь: мне не нравится группа ICE NINE KILLS (хотя концертные шоу у них очень занятные и эффектные, тут не отнять), однако именно им в этом году выпала честь стать официальным провайдером саундтрека к главной хоррор-премьере «хэллоуиновского» сезона: «Terrifier 3», так что если вы еще не успели посмотреть фильм (что крайне рекомендую сделать любителям слэшеров и кровищи: кино держит брутально-кровавую планку на восхитительно нижайшем художественном уровне), можно начать с клипа «A Work Of Art». Клип получился достойный.

Вокалист ICE NINE KILLS Spencer Charnas: «Создание трека для Terrifier 3 для меня — это как ребенку попасть на любимую игровую площадку. Фильм и наш сингл «A Work Of Art» пропитаны одинаково безжалостной кровавой энергетикой — той, что так ценят и фанаты ICE NINE KILLS, и поклонники хоррор-франшизы.

Расширенная версия клипа открывает новую эру жути от ICE NINE KILLS — но детали пока останутся на уровне моих ночных кошмаров. Пока что. А прямо сейчас, дорогие психи, встречайте наше самое эпичное и кровавое творение на сегодняшний день: «A Work of Art»! Вы будете в ужасе».

Количество просмотров: 179

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *