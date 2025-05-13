«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеетБлог
Помните, мы немного удивлялись и хихикали, мол, за то, чтобы кто-то прислуживал Gene Simmons в туре в качестве роуди, надо заплатить $12,495? При том, что за эти деньги вас даже не пустят бесплатно на концерт.
Так вот, такой энтузиаст нашелся. О нем написали абсолютно все СМИ в США, от андеграунда до The New York Times, — так что мужик, помимо всего того, что хотел получить за свои деньги, стал также медийным героем дня.
Зовут этого дядьку Dwayne Rosado, ему 52 и он отставной офицер исправительного учреждения штата Нью-Йорк. Полтора года назад у него диагностировали рассеянный склероз. «Живем, знаете ли, один раз, и я хочу прожить остаток жизни по-настоящему, — прокомментировал он. — Не хочу умирать с кучей денег. Хочу умереть счастливым».
Помимо подарка себе как фанату KISS, Dwayne также обеспечил незабываемый опыт своему семикласснику сыну — они оба исполняли роль помощников Симмонса на концерте в Нью-Джерси, присутствовали на саундчеке, кушали с Джином и тусили в его гримерке. А потом Симмонс их даже вывел на сцену.
Росадо: «Это был неловкий момент, потому как передо мной была целая толпа, а все, чего я хотел, — просто обнять его. Мне было плевать на остальное, что происходило вокруг. А вообще ничто не сравнится с этим вечером. Теперь он навсегда вписан в “Kisstory”, потому что останется и на ютубе, и вообще везде. Я смогу возвращаться к этому моменту снова и снова».
В общем, не так уж дорого за мечту.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 272
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4 комментария
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«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет
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Комментарии
Antonarchus:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не уме�…
goremyka:
jurgis написал(а):
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус
Абсолютно согласен …
Eum:
jurgis:
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус…
Другой Александр:
Как надо не уважать себя, чтоб вот так трепетать перед знаменитостями, пускай даже теми, чьё творчество тебе очень сильно нравится……
Polaris:
Действительно, куда ещё можно бабло потратить? Не племянникам же на колледж/кампус/медстраховку!…
Виктор (похожий, но не тот):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не умеют …
Другой Александр:
Merzbow:
Тоже самое сейчас с Золотым Кольцом происходит. Все внезапно как будто взбесились)…
jurgis:
Death:
Дмитрий написал(а):
Помню эту группу, лихо лабали.. Куда всё делось? Где послушать можно, почему никто не оцифровал ни одной вещи?
Есть демо…
death:
https://www.youtube.com/watch?v=OaGFK0smXiA
https://www.youtube.com/watch?v=RXgxVj5YGDc…
Death:
Действительно, куда ещё можно бабло потратить? Не племянникам же на колледж/кампус/медстраховку!
Как надо не уважать себя, чтоб вот так трепетать перед знаменитостями, пускай даже теми, чьё творчество тебе очень сильно нравится…
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус
jurgis написал(а):
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус
Абсолютно согласен