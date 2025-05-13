«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет

Помните, мы немного удивлялись и хихикали, мол, за то, чтобы кто-то прислуживал Gene Simmons в туре в качестве роуди, надо заплатить $12,495? При том, что за эти деньги вас даже не пустят бесплатно на концерт.

Так вот, такой энтузиаст нашелся. О нем написали абсолютно все СМИ в США, от андеграунда до The New York Times, — так что мужик, помимо всего того, что хотел получить за свои деньги, стал также медийным героем дня.

Зовут этого дядьку Dwayne Rosado, ему 52 и он отставной офицер исправительного учреждения штата Нью-Йорк. Полтора года назад у него диагностировали рассеянный склероз. «Живем, знаете ли, один раз, и я хочу прожить остаток жизни по-настоящему, — прокомментировал он. — Не хочу умирать с кучей денег. Хочу умереть счастливым».

Помимо подарка себе как фанату KISS, Dwayne также обеспечил незабываемый опыт своему семикласснику сыну — они оба исполняли роль помощников Симмонса на концерте в Нью-Джерси, присутствовали на саундчеке, кушали с Джином и тусили в его гримерке. А потом Симмонс их даже вывел на сцену.

Росадо: «Это был неловкий момент, потому как передо мной была целая толпа, а все, чего я хотел, — просто обнять его. Мне было плевать на остальное, что происходило вокруг. А вообще ничто не сравнится с этим вечером. Теперь он навсегда вписан в “Kisstory”, потому что останется и на ютубе, и вообще везде. Я смогу возвращаться к этому моменту снова и снова».

В общем, не так уж дорого за мечту.

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