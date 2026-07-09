XASTHUR на пути к просветлению. Слушаем новинку «Put You Out Of Your Misery»Новинки и новости
Калифорниец Scott «Malefic» Conner продолжает ежегодно штамповать альбомы своего проекта XASTHUR, созданного в конце 90-х как «наш ответ BURZUM» и за десятилетия прошедшего длинный темный путь от депрессивного грубого блэка к атмосферщине и — в текущей фазе последних десяти лет — нефолковому просветлению, нарочито небрежным акустическим гитарам и всему, что, миксуя закатную грусть и блюграссовые нотки, пришедшие с возрастом к Скотту, временами называют «думграссом».
В октябре у дядьки на Prophecy Productions выходит новый диск Open To Misinterpretation, и если вы не перестали слушать XASTHUR после его смерти в 2010-м и загадочного возрождения в 2015-м (тогда Conner перестал играться с мало востребованным акустическим проектом NOCTURNAL POISONING и вернул XASTHUR, пояснив, однако, что с блэк-металом ныне покончено) с новым звуком, но вполне себе старым настроением, будет повод пополнить коллекцию.
В качестве тизера — инструменталка «Put You Out Of Your Misery». «Эта песня — о том внутреннем перекрестке, к которому рано или поздно приходит каждый: моменте, когда больше нельзя оставаться прежним. Ты либо находишь в себе силы взглянуть в лицо проблемам, что делают тебя несчастным, либо позволяешь им медленно разрушать тебя изнутри». …Причем это, заметьте, пишет человек, который в свое время терзал себя и других деструктивно-трагическим Telepathic With The Deceased, ага.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 95
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Комментарии
понурый митолизд:
ratfred:
kvltist:
фоном под шашлык-башлык-водочку у костра само то… отдельным треком посреди альбома или бонусом может и норм, а вот если такое на целый альбом будет — страшно подума�…
Писюн с глазами:
Люблю группу, но вот эти типа суровые прогоны под треньканье акустики — мимо. Наверное, первый сингл AA, который вообще не понравился.…
Алекс6:
Человек в костюме писюна:
Carnivore написал(а):
Вот будет ахуенно когда на каждый их концерт все будут надевать костюмы бананы
Еще охуеннее выйдет, когда никто не придет.…
Carnivore:
Вот будет ахуенно когда на каждый их концерт все будут надевать костюмы бананы…
Merzbow:
Другой Александр написал(а):
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб неже…
Камерад Шайтан:
Алексей:
Другой Александр:
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
ЗЫ: �…
the trve D.:
Писюн с глазами написал(а):
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А р…
Писюн с глазами:
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат? …
ну такое, «пьяненькое» — не более чем под косячок фоном