XASTHUR
09.07.2026

XASTHUR на пути к просветлению. Слушаем новинку «Put You Out Of Your Misery»

Новинки и новости

Калифорниец Scott «Malefic» Conner продолжает ежегодно штамповать альбомы своего проекта XASTHUR, созданного в конце 90-х как «наш ответ BURZUM» и за десятилетия прошедшего длинный темный путь от депрессивного грубого блэка к атмосферщине и — в текущей фазе последних десяти лет — нефолковому просветлению, нарочито небрежным акустическим гитарам и всему, что, миксуя закатную грусть и блюграссовые нотки, пришедшие с возрастом к Скотту, временами называют «думграссом».

В октябре у дядьки на Prophecy Productions выходит новый диск Open To Misinterpretation, и если вы не перестали слушать XASTHUR после его смерти в 2010-м и загадочного возрождения в 2015-м (тогда Conner перестал играться с мало востребованным акустическим проектом NOCTURNAL POISONING и вернул XASTHUR, пояснив, однако, что с блэк-металом ныне покончено) с новым звуком, но вполне себе старым настроением, будет повод пополнить коллекцию.

В качестве тизера — инструменталка «Put You Out Of Your Misery». «Эта песня — о том внутреннем перекрестке, к которому рано или поздно приходит каждый: моменте, когда больше нельзя оставаться прежним. Ты либо находишь в себе силы взглянуть в лицо проблемам, что делают тебя несчастным, либо позволяешь им медленно разрушать тебя изнутри». …Причем это, заметьте, пишет человек, который в свое время терзал себя и других деструктивно-трагическим Telepathic With The Deceased, ага.

Количество просмотров: 95

1 comment

  • понурый митолизд написал(а):

    ну такое, «пьяненькое» — не более чем под косячок фономhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *