WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографии

Жизнь учит не очень-то верить группам, которые раскланиваются, прощаются, потом катают несколько лет по турам, потом вроде как куда-то уходят… но не слишком далеко, чтобы не не потерять из виду обратную дверь. SEPULTURA вот еще не успела отыграть самый-самый последний тур, а уже объявила, что записала новый миник.

В целом, пока ощущение такое, что если группа распалась, но всем в округе не пофиг, — после нескольких лет отдыха, сторонних экспериментов, общения с детьми, котами, микроволновками, аквариумными рыбками и прочими домочадцами, дело лишь за предложением достаточно вкусных цифр от организаторов фестов.

В общем, к чему это все. Дорогой длинных прощаний решили пойти WATAIN — с присущим инфернально-витиеватым пафосом объявив фан-клубу, что на тридцатилетие коллектива будет издан восьмой альбом, и он станет последним. Ибо священная тропа ведет к вечному черному обрыву, и «WATAIN должен вернуться, несгибаемый и непобежденный, обратно в примордиальный хаос, который однажды его породил».

Не пускайте, однако, черных слез, рано: в течение трех ближайших лет WATAIN будет делиться новой музыкой, играть концерты, жечь сценические огни и испускать фирменное зловоние (кто бывал на живых шоу группы и подходил достаточно близко — поймет). Ну а анонс альбома — это в любом случае хорошо. Аминь.

