WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографии

WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографииБлог
Жизнь учит не очень-то верить группам, которые раскланиваются, прощаются, потом катают несколько лет по турам, потом вроде как куда-то уходят… но не слишком далеко, чтобы не не потерять из виду обратную дверь. SEPULTURA вот еще не успела отыграть самый-самый последний тур, а уже объявила, что записала новый миник.
В целом, пока ощущение такое, что если группа распалась, но всем в округе не пофиг, — после нескольких лет отдыха, сторонних экспериментов, общения с детьми, котами, микроволновками, аквариумными рыбками и прочими домочадцами, дело лишь за предложением достаточно вкусных цифр от организаторов фестов.
В общем, к чему это все. Дорогой длинных прощаний решили пойти WATAIN — с присущим инфернально-витиеватым пафосом объявив фан-клубу, что на тридцатилетие коллектива будет издан восьмой альбом, и он станет последним. Ибо священная тропа ведет к вечному черному обрыву, и «WATAIN должен вернуться, несгибаемый и непобежденный, обратно в примордиальный хаос, который однажды его породил».
Не пускайте, однако, черных слез, рано: в течение трех ближайших лет WATAIN будет делиться новой музыкой, играть концерты, жечь сценические огни и испускать фирменное зловоние (кто бывал на живых шоу группы и подходил достаточно близко — поймет). Ну а анонс альбома — это в любом случае хорошо. Аминь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 288
Читайте также:
- Премьера: новая тема WATAIN «The Howling»
- Во славу жутких богов. Концерты NILE, MORBID ANGEL, INCANTATION, WATAIN в Каролинах
- Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки
- Фото: WATAIN в Минске
- Театр имени Сатаны. Концерт WATAIN в Минске
- WATAIN в цитатах. «Если у тебя проблема, подходи на концерте. Мы подеремся. В любой сраный день»
- Охота на наци-призраков, или Как метал-сайты вредят музыкантам
- Новинка: огненное видео WATAIN «Nuclear Alchemy»
- Альбом августа: WATAIN «The Wild Hunt». «Недопустимо играть блэк-метал в лосинах и майке CANNIBAL CORPSE»
- WATAIN получили шведскую Грэмми; ENSLAVED, SHINING, IHSAHN, SOLEFALD претендуют на норвежскую
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографии
-
Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»
-
Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
-
Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
Комментарии
Другой Александр:
Завязывают и ладно. Харэ уже. Как блэкари давно уже растеряли всякую убедительность.…
Другой Александр:
Ещё про Мурмура)))
Deadspace — In The Vault of Murmur
https://deadspacecollective.bandcamp.com/track/in-the-vault-of-murmur…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
«…американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR…»
Интересно, мем с котом и лампой ток в рунете есть, или в б�…
Тварь:
Дед Аким:
Великая американская группа по всем показателям: хиты, альбомы, концерты, продажи. Слэш регулярно входит в список лучших гитаристов мира, его фирменный цилиндр-шля�…
kvltist:
Eum:
Polyphemus написал(а):
Сколько их слушаю, но все равно Dreams D’Azur и Novembrine Waltz они так и не превзошли до сих пор…
Согласен насчет Dreams D’Azur, люблю больше всего. Хоть эт�…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал. Оригинал классная группа мирового уров�…
Polyphemus:
Сколько их слушаю, но все равно Dreams D’Azur и Novembrine Waltz они так и не превзошли до сих пор……
Другой Александр:
«…американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR…»
Интересно, мем с котом и лампой ток в рунете есть, или в буржуйской сетке тоже водится?) А то м…
Liar:
G D написал(а):
Дедушка старый, ему можно.
Не слышал ни одного сольника, да и работы его в составе Pink Floyd не так запомнились, как Гилмора (сугубо вкусовщина)
>«о �…
Anastasiya:
asdf:
Давно пора. Аминь.
Очень жаль
Завязывают и ладно. Харэ уже. Как блэкари давно уже растеряли всякую убедительность.