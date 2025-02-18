Вы бы хотели увидеть реюнион NIRVANA?

«А что, NIRVANA снова вместе?», «А что, будет тур?», «А что, они вернулись?» — Интернет начал полниться такими вопросами и тредами, и если предположить, что мысли материальны, то, возможно, реюнион NIRVANA действительно состоится. Курт подойти не обещал. Но пару раз обошлись и без него.

Так, несколько дней назад на юбилейном концерте Saturday Night Live собрались Dave Grohl, Krist Novoselic и Pat Smear — и при вокальном участии Post Malone исполнили «Smells Like Teen Spirit».

В январе троица принимала участие в благотворительном марафоне FireAid, собиравшем деньги калифорнийским погорельцам, — тогда с ними пели St. Vincent, Joan Jett, Kim Gordon и дочка Дэйва Violet Grohl.

В общем, что-то такое витает — хотя доподлинно неизвестно, зачем бы полноценный реюнион понадобился Гролу, с учетом его блистательной карьеры в FOO FIGHTERS и сотнями миллионов в заначке.

Идея реюниона NIRVANA вообще не нужно

смотря кто на вокале... может, и ничего

посмотрел(а) бы бесплатно

если будет хороший фронтмен - очень даже!

только если на вокале черная толстая женщина результаты

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