FIREAID Benefit Concert For California Fire Relief Kia Forum
18.02.2025

Вы бы хотели увидеть реюнион NIRVANA?

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«А что, NIRVANA снова вместе?», «А что, будет тур?», «А что, они вернулись?» — Интернет начал полниться такими вопросами и тредами, и если предположить, что мысли материальны, то, возможно, реюнион NIRVANA действительно состоится. Курт подойти не обещал. Но пару раз обошлись и без него.

Так, несколько дней назад на юбилейном концерте Saturday Night Live собрались Dave Grohl, Krist Novoselic и Pat Smear — и при вокальном участии Post Malone исполнили «Smells Like Teen Spirit».

В январе троица принимала участие в благотворительном марафоне FireAid, собиравшем деньги калифорнийским погорельцам, — тогда с ними пели St. Vincent, Joan Jett, Kim Gordon и дочка Дэйва Violet Grohl.

В общем, что-то такое витает — хотя доподлинно неизвестно, зачем бы полноценный реюнион понадобился Гролу, с учетом его блистательной карьеры в FOO FIGHTERS и сотнями миллионов в заначке.

Идея реюниона NIRVANA

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2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Нет.

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  • Юрий написал(а):

    Это как «Гражданская Оборона» с Кипеловым на вокале )) Нет уж , оставьте Кобейна в покое !!!

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