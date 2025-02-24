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24.02.2025

Встречаем: хэви-метал сайд-проект музыкантов THERION под названием DEFENDERS OF THE FAITH

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Помните, Christofer Johnsson, уходящий на предпенсионный туровый график, рассказывал, что в 2025-м появится его хэви-метал проект? Так вот же он! В кепочке и при пушке. С сайд-проектом под названием DEFENDERS OF THE FAITH (название сами понимаете, в честь кого).

Дебютник Odes To The Gods назначен к реализации на конец июня, а первый сингл «Darkside Brigade» доступен прямо сейчас.

Christofer Johnsson: «Обычно на диске легко выделить одну-две песни, которые очевидно тянут на хит. А дальше уже сложнее – как расставить остальные? У каждого свой вкус.

С Odes To The Gods тем более непросто, потому что все 9 треков могли бы выйти как синглы. «I’m In Love With My Tank» – безусловно, главный хит альбома, но… любая другая песня тоже могла бы сработать. Когда я спрашивал мнение разных людей (музыкантов, звукорежиссера, народа с лейбла), все называли разные треки.

«I’m In Love With My Tank» наверняка станет самой популярной песней альбома. Она может зайти как фанатам THERION, так и традиционной хеви-метал тусовке. Но мне хотелось, чтобы первый сингл был более резким, ибо дебютник – это истинный олдскульный хеви-метал, а «Tank…» может создать не совсем верное первое впечатление. В итоге я выбрал песню «Darkside Brigade» — не по каким-то конкретным причинам, просто потому что она мне нравится. С коммерческой точки зрения можно было бы просто тянуть жребий – на мой взгляд, все песни подходят на роль стартового сингла, и судя по отзывам тех, кто уже слышал альбом, они все одинаково сильные.

Поэтому, думаю, никто не будет разочарован. Если вам нравится хеви-метал 80-х, этот альбом — что надо!»

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4 комментария

  • DC написал(а):

    Почти как Grave Digger https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Юрий написал(а):

    В восьмидесятых метал звучал не так , там был живой звук . а тут не глядя на видео слышишь прилизанный , рафинированный до тошноты , студийный звук , ничего общего с хеви 80х нет даже рядом ! Вообще мимо (((

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  • jurgai написал(а):

    деды балуются… ну и ладно, имеют право! «чем бы дед не тешился — лишь бы не вешался»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif а слушать такое совсем не обязательно, как впрочем и сам THERION последних двух десятков летhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Алексей написал(а):

    Тот же терион только без симфо

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