Встречаем: хэви-метал сайд-проект музыкантов THERION под названием DEFENDERS OF THE FAITH

Встречаем: хэви-метал сайд-проект музыкантов THERION под названием DEFENDERS OF THE FAITHНовинки и новости
Помните, Christofer Johnsson, уходящий на предпенсионный туровый график, рассказывал, что в 2025-м появится его хэви-метал проект? Так вот же он! В кепочке и при пушке. С сайд-проектом под названием DEFENDERS OF THE FAITH (название сами понимаете, в честь кого).
Дебютник Odes To The Gods назначен к реализации на конец июня, а первый сингл «Darkside Brigade» доступен прямо сейчас.
Christofer Johnsson: «Обычно на диске легко выделить одну-две песни, которые очевидно тянут на хит. А дальше уже сложнее – как расставить остальные? У каждого свой вкус.
С Odes To The Gods тем более непросто, потому что все 9 треков могли бы выйти как синглы. «I’m In Love With My Tank» – безусловно, главный хит альбома, но… любая другая песня тоже могла бы сработать. Когда я спрашивал мнение разных людей (музыкантов, звукорежиссера, народа с лейбла), все называли разные треки.
«I’m In Love With My Tank» наверняка станет самой популярной песней альбома. Она может зайти как фанатам THERION, так и традиционной хеви-метал тусовке. Но мне хотелось, чтобы первый сингл был более резким, ибо дебютник – это истинный олдскульный хеви-метал, а «Tank…» может создать не совсем верное первое впечатление. В итоге я выбрал песню «Darkside Brigade» — не по каким-то конкретным причинам, просто потому что она мне нравится. С коммерческой точки зрения можно было бы просто тянуть жребий – на мой взгляд, все песни подходят на роль стартового сингла, и судя по отзывам тех, кто уже слышал альбом, они все одинаково сильные.
Поэтому, думаю, никто не будет разочарован. Если вам нравится хеви-метал 80-х, этот альбом — что надо!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 309
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4 комментария
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Комментарии
Bloody JJ:
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.…
Алексей:
jurgai:
деды балуются… ну и ладно, имеют право! «чем бы дед не тешился — лишь бы не вешался» а слуша…
Юрий:
В восьмидесятых метал звучал не так , там был живой звук . а тут не глядя на видео слышишь прилизанный , рафинированный до тошноты , студийный звук , ничего общего с хе…
Eum:
Довелось послушать их живьем в Париже этой осенью вкупе с Cloak и Uada — странное впечатление было. На фоне яркой, мелодичной и динамичной музыки Uada — они конечно меркли. �…
DC:
Дед Аким:
Что-то новое и интересное. Живой концерт, красавица девчонка рыжая
LIVE: LASCALA в Брать живьё�…
Алексей:
мммммммм…… короче, имхо — музло — говно, скрим — истеричный и мерзкий, гроул — никакущий!!! NB — лохи!!!…
Другой Александр:
«Ghost Bath — это суицид, совершенный путем погружения тела в воду»
А я думал, что это что-то связанное с наркотой)…
Дед Аким:
Смотри, тут какие нюансы есть. Во первых это авторский блог, и Настенька не обязана оправдывать чьих то ожиданий, опять всем понравится нельзя. У Настеньки есть свой…
John Smith:
По моему главный мудак тут это автор статьи, которая выставляет ложь чтобы очеренить музыканта и сует свое важное (нет) мнение касательно группы.…
Антон:
Дед Аким:
Что то новое и интересное. Вообще об этой группе ничего не знал, ютуб поставил рекомендацию дяди Жени Маргулиса, не надо мерять статус сиськами и письками, надо меря…
Почти как Grave Digger
В восьмидесятых метал звучал не так , там был живой звук . а тут не глядя на видео слышишь прилизанный , рафинированный до тошноты , студийный звук , ничего общего с хеви 80х нет даже рядом ! Вообще мимо (((
деды балуются… ну и ладно, имеют право! «чем бы дед не тешился — лишь бы не вешался» а слушать такое совсем не обязательно, как впрочем и сам THERION последних двух десятков лет
Тот же терион только без симфо