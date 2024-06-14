seven hours after violet foto
14.06.2024

Встречаем: SEVEN HOURS AFTER VIOLET, проект басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian

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С SYSTEM OF A DOWN все более-менее понятно, будущее смутно, и музыканты, устав ждать и стареть, расползаются по личным проектам. Shavo Odadjian держался довольно долго, где-то делал актерскую карьеру, рисовал, занимался общественным активизмом, подписывался на коллабы, поигрывал хип-хоп — но всерьез сайд-групп не заводил. До сих пор. SEVEN HOURS AFTER VIOLET — называется его новая команда, с вокалом от Taylor Barber (LEFT TO SUFFER), гитаристом WINDS OF PLAGUE Michael Montoya, драммером того же WINDS OF PLAGUE Josh Johnson, гитаристом/вокалистом Alejandro Aranda из SCARYPOOLPARTY. И звучит это жестко!

В октябре SEVEN HOURS AFTER VIOLET собирается дебютировать вживую — ну а далее на собственном же, свежезапущенном лейбле Shavo 1336 Records (по сути — дочка Sumerian) выйдет первый альбом. Открывающий оный, презентованный сегодня сингл «Paradise» должен подробнее показать, чего всем ожидать.

Shavo: «Я считаю, первая песня — идеальное представление команды, особенно в плане динамики. Я делал музыку более 30 лет. И сейчас хотел создать что-то супертяжелое, но в то же время мелодичное, а также вернуться к своим корням. До сих пор, помимо SYSTEM OF A DOWN, я избегал тяжелых сайд-проектов — так как для реализации экстрим-идей хватало SOAD. Однако с SEVEN HOURS AFTER VIOLET я дал выход своей «темной» стороне. Мол, буду творить, что велит сердце, и дальше как пойдет. В принципе, мне похрену, многим ли понравится результат, — и от этой мысли на душе легко и свободно. SEVEN HOURS AFTER VIOLET — мое любимое творческое предприятие на свете после SYSTEM, и хочется уже, чтобы мир его услышал».

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