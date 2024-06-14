Встречаем: SEVEN HOURS AFTER VIOLET, проект басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian

Встречаем: SEVEN HOURS AFTER VIOLET, проект басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo OdadjianНовинки и новости
С SYSTEM OF A DOWN все более-менее понятно, будущее смутно, и музыканты, устав ждать и стареть, расползаются по личным проектам. Shavo Odadjian держался довольно долго, где-то делал актерскую карьеру, рисовал, занимался общественным активизмом, подписывался на коллабы, поигрывал хип-хоп — но всерьез сайд-групп не заводил. До сих пор. SEVEN HOURS AFTER VIOLET — называется его новая команда, с вокалом от Taylor Barber (LEFT TO SUFFER), гитаристом WINDS OF PLAGUE Michael Montoya, драммером того же WINDS OF PLAGUE Josh Johnson, гитаристом/вокалистом Alejandro Aranda из SCARYPOOLPARTY. И звучит это жестко!
В октябре SEVEN HOURS AFTER VIOLET собирается дебютировать вживую — ну а далее на собственном же, свежезапущенном лейбле Shavo 1336 Records (по сути — дочка Sumerian) выйдет первый альбом. Открывающий оный, презентованный сегодня сингл «Paradise» должен подробнее показать, чего всем ожидать.
Shavo: «Я считаю, первая песня — идеальное представление команды, особенно в плане динамики. Я делал музыку более 30 лет. И сейчас хотел создать что-то супертяжелое, но в то же время мелодичное, а также вернуться к своим корням. До сих пор, помимо SYSTEM OF A DOWN, я избегал тяжелых сайд-проектов — так как для реализации экстрим-идей хватало SOAD. Однако с SEVEN HOURS AFTER VIOLET я дал выход своей «темной» стороне. Мол, буду творить, что велит сердце, и дальше как пойдет. В принципе, мне похрену, многим ли понравится результат, — и от этой мысли на душе легко и свободно. SEVEN HOURS AFTER VIOLET — мое любимое творческое предприятие на свете после SYSTEM, и хочется уже, чтобы мир его услышал».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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Комментарии
Другой Александр:
Какая-то румынская Ария. Остальное творчество не слышал, но этот трэк прнравился:
Trooper — Vlad Tepes
https://youtube.com/watch?v=6e4nyo9ber0&pp=ygUSdHJvb3BlciB2bGFkIHRlcGVz…
juris:
juris:
Ветошь:
Дружище Христос:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом…
Sonder77:
Potato Lich написал(а):
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости
Ну х/з, х/з, что там, и для кого там образовалось. Альбомы с Demolition …
MrT:
Ну якщо врахувати,що дружина і він православні то все зрозуміло. » Бо телефон це забавка сотони!» Да і чесно кажучи розповідати такі історії в 2024 році це як лікувати р…
Илюха ноготочки:
Да он наверно телефон на водку в ломбарде обменял, чего рассказывает то.…
DimaCar:
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом и именем, возможно ни…
Potato Lich:
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов мирового уровня в рок-м…
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.
Ну чего, как ты там? Если что, лучше капельника зови.…
Писюны в глазах:
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