Jake Superchi
29.04.2026

Встречаем паганский сайд-проект UADA под названием SERPENT LORD

Новинки и новости

Фронтмен UADA Jake Superchi наконец дал официальный старт своему сольному проекту SERPENT LORD, позиционируемому как pagan black в духе 90-х.

«Созданный более двух десятилетий назад, SERPENT LORD долгое время существовал в тени, выпустив лишь несколько демо-записей, прежде чем погрузиться в затяжной период молчания. Однако творческая сила, стоявшая за проектом, никуда не исчезла. Идеи, фрагменты и композиции сохранялись на протяжении многих лет, ожидая подходящего момента, чтобы полноценно обрести форму — в Год Змеи, когда замысел наконец воплощен в его окончательном виде.

Ранний демо-материал уже намекал на то, чем станет SERPENT LORD, балансирующий между мелодической величественностью и необузданной агрессией, промеж атмосферностью и брутальностью».

Нам обещают богатые риффы, выразительные гитарные пассажи, динамические переходы от жесткого к воздушному, ритуальность, мистичность и еще массу всего… что вы, возможно, и сами услышите, оценив новый сингл «The Once Forgotten Ways Of Old».

