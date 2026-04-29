Встречаем паганский сайд-проект UADA под названием SERPENT LORD

Встречаем паганский сайд-проект UADA под названием SERPENT LORDНовинки и новости
Фронтмен UADA Jake Superchi наконец дал официальный старт своему сольному проекту SERPENT LORD, позиционируемому как pagan black в духе 90-х.
«Созданный более двух десятилетий назад, SERPENT LORD долгое время существовал в тени, выпустив лишь несколько демо-записей, прежде чем погрузиться в затяжной период молчания. Однако творческая сила, стоявшая за проектом, никуда не исчезла. Идеи, фрагменты и композиции сохранялись на протяжении многих лет, ожидая подходящего момента, чтобы полноценно обрести форму — в Год Змеи, когда замысел наконец воплощен в его окончательном виде.
Ранний демо-материал уже намекал на то, чем станет SERPENT LORD, балансирующий между мелодической величественностью и необузданной агрессией, промеж атмосферностью и брутальностью».
Нам обещают богатые риффы, выразительные гитарные пассажи, динамические переходы от жесткого к воздушному, ритуальность, мистичность и еще массу всего… что вы, возможно, и сами услышите, оценив новый сингл «The Once Forgotten Ways Of Old».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 70
Обновления
-
Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
-
1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией
-
Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
-
Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
Добавить комментарий