24 декабря Лемми могло бы исполниться 80 лет. Он умер 28-го 10 лет назад. Круглые цифры — и легенда, которая с прошествием времени становится все более легендарной. Как с некоторой горечью говорил недавно бывший менеджер музыканта Todd Singermann — в нынешнем Лемми все меньше Лемми того, каким он был в действительности. Время сглаживает углы. Время стирает детали. И ставит памятники.
«Незадолго до вечеринки в честь 70-го дня рождения в Голливуде Лемми пошел в больничку, потому как чувствовал себя нехорошо, — вспоминает Todd, — и хотя изначально доктора были уверены, что все с ним нормально, немного смутило, что его речь недостаточно четкая. Так что, сказали, неплохо бы сделать снимки мозга, чтобы проверить, не было ли микроинсульта. По итогу… выяснилось, что у него серьезные опухоли — в шее и мозгу.
Никто об этом даже не подозревал, узнали случайно, что у него, оказывается, рак в запущенной форме. Терминальная стадия. Доктора сказали, осталось жить от двух до шести месяцев. А потом он умер… как раз когда я звонил ребятам, музыкантам-коллегам, чтоб они успели приехать и попрощаться, пока есть возможность. Он не ожидал, что все будет именно так. И так быстро.
Диагноз он, впрочем, не просил скрывать. Почему нет. Пускай, говорил, будет пресс-релиз, пускай люди знают, что с ним случилась эта хреновая штука. Он не ожидал, что умрет именно от рака, не понимал, как это все прошло незамеченным, но уж как есть.
Лемми воспринял новости о своей скорой смерти легко. Не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен. А я расплакался… не выдержал… и он, блин, он меня утешал!
Он отметил таки день рождения последним концертом. Как Оззи. Они оба умерли через 17 дней после финального шоу».
Вспоминая Лемми. «Он не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен»
Александр:
donald tusk написал(а):
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходо�…
donald tusk:
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходоков по дороге.
Лемми бы…
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходоков по дороге.
Лемми был стоиком, свидетелем как плясало окно Овертона, и это не превратило его в клаут чейсера.
И музыка у него была простая и понятная. Без женских переживаний, криков души и тела и избыточной многословности.
Такой вот, получается, Хемингуэй хеви-метала.
RIP!
Лемми R.I.P.