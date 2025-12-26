lemmy 2013
26.12.2025

Вспоминая Лемми. «Он не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен»

Блог

24 декабря Лемми могло бы исполниться 80 лет. Он умер 28-го 10 лет назад. Круглые цифры — и легенда, которая с прошествием времени становится все более легендарной. Как с некоторой горечью говорил недавно бывший менеджер музыканта Todd Singermann — в нынешнем Лемми все меньше Лемми того, каким он был в действительности. Время сглаживает углы. Время стирает детали. И ставит памятники.

«Незадолго до вечеринки в честь 70-го дня рождения в Голливуде Лемми пошел в больничку, потому как чувствовал себя нехорошо, — вспоминает Todd, — и хотя изначально доктора были уверены, что все с ним нормально, немного смутило, что его речь недостаточно четкая. Так что, сказали, неплохо бы сделать снимки мозга, чтобы проверить, не было ли микроинсульта. По итогу… выяснилось, что у него серьезные опухоли — в шее и мозгу.

Никто об этом даже не подозревал, узнали случайно, что у него, оказывается, рак в запущенной форме. Терминальная стадия. Доктора сказали, осталось жить от двух до шести месяцев. А потом он умер… как раз когда я звонил ребятам, музыкантам-коллегам, чтоб они успели приехать и попрощаться, пока есть возможность. Он не ожидал, что все будет именно так. И так быстро.

Диагноз он, впрочем, не просил скрывать. Почему нет. Пускай, говорил, будет пресс-релиз, пускай люди знают, что с ним случилась эта хреновая штука. Он не ожидал, что умрет именно от рака, не понимал, как это все прошло незамеченным, но уж как есть.

Лемми воспринял новости о своей скорой смерти легко. Не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен. А я расплакался… не выдержал… и он, блин, он меня утешал!

Он отметил таки день рождения последним концертом. Как Оззи. Они оба умерли через 17 дней после финального шоу».

3 комментария

  • donald tusk написал(а):

    Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
    В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходоков по дороге.

    Лемми был стоиком, свидетелем как плясало окно Овертона, и это не превратило его в клаут чейсера.

    И музыка у него была простая и понятная. Без женских переживаний, криков души и тела и избыточной многословности.

    Такой вот, получается, Хемингуэй хеви-метала.

    RIP!

    >>>
  • Александр написал(а):

    И добавить нечего, всё верноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    R.I.P.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Согласен со всемиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    Нашел в свободных интернет источниках замечательное фото
    https://astartaview.ru/wp-content/uploads/2017/05/Anastasiya-Samotyya-3.jpg
    Лемми R.I.P.

    >>>

