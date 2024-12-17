(Всегда) стоит послушать. Новый сингл и клип ELUVEITIE «Premonition»Новинки и новости
Трудно сказать, почему в ELUVEITIE такая текучка среди мастериц харди-гарди и скрипки, но кажется, в группе примерно каждый год появляется новая женщина. Вот и сейчас, анонсируя на 2025 выпуск нового альбома, в клипе «Premonition» реализовалась барышня по имени Lea-Sophie Fischer — и только посмотрите, как лихо, залихватски, изящно звучат брейкдауны на скрипочке!
В целом — красота, как всегда: знакомый и одновременно незнакомый ELUVEITIE, умеющий удивлять, умеющий восхитительно миксовать; модерновый скоростной мелодэз, опутанный ненавязчивым кельтско-фолковым флером, вокальные диалоги. Емко, жестко, виртуозно, динамично, с фирменными фишечками и — по настрою — отсылками к Slania.
Ждем полноформатник!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 62
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Комментарии
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Алексей:
jurgis:
G D:
Другой Александр:
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Олаф:
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Хлеборез:
Polyphemus:
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(я из приморья;)):
Ну что же,все написали,хоть 2024 оставит свой след
Спасибо за урок!!!
ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ 2024!!!!!!!…
Неплохой ансамбль