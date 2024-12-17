Eluveitie
17.12.2024

(Всегда) стоит послушать. Новый сингл и клип ELUVEITIE «Premonition»

Новинки и новости

Трудно сказать, почему в ELUVEITIE такая текучка среди мастериц харди-гарди и скрипки, но кажется, в группе примерно каждый год появляется новая женщина. Вот и сейчас, анонсируя на 2025 выпуск нового альбома, в клипе «Premonition» реализовалась барышня по имени Lea-Sophie Fischer — и только посмотрите, как лихо, залихватски, изящно звучат брейкдауны на скрипочке!

В целом — красота, как всегда: знакомый и одновременно незнакомый ELUVEITIE, умеющий удивлять, умеющий восхитительно миксовать; модерновый скоростной мелодэз, опутанный ненавязчивым кельтско-фолковым флером, вокальные диалоги. Емко, жестко, виртуозно, динамично, с фирменными фишечками и — по настрою — отсылками к Slania.

Ждем полноформатник!

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