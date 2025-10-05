Все идет не по плану: Metal Threat фестиваль в Чикаго

Это не будет обычный формат репортажа, с фоточками и старательным осмыслением, кто что играл, — просто немного впечатлений от самого необычного по составу, скомканного по организации, уникального по атмосфере фесте США, коим был и, наверное, уже не будет Metal Threat (а если будет, на него, при всем уважении к блэк-металу и андеграунду, более не поеду).

По сути, этот чикагский ивент в основном был поводом встретиться, потусить и покуролесить с друзьями-металхедами из разных штатов, и, если кто наблюдал мои задорные сториз в инсте, с этой задачей компания справилась целиком, полностью, и даже кое-где перевыполнив норму. Некоторые взяли такой трудовой темп, что не запомнили ни одной из выступавших команд.

Были, однако, и коллективы, исключительно редкие на американской земле, выступления которых правда хотелось увидеть, — и которые в большинстве своем не доехали.

Как выглядел план на момент покупки билетов (мы брали четверг-пятницу), каждый из которых — если покупать по дням — стоил $100 на день. И как вышло по факту.

То есть понимаете, да? Хитрый организатор, Paul Dunski, с самого начала вписал в условия покупки билетов пункт, что компенсации требовать нельзя, — она положена только в случае полной отмены ивента (как то было в прошлом году — только он не отменил, а перенес на этот). Да, в Америке тоже умеют как следует на*бать!

Часть народа прилетела на анонсированный состав из Европы, Латинской Америки, да и просто куча народа была из далеких от Чикаго штатов, типа Калифорнии или Техаса. Ну и некоторые, наблюдая, как обламывался состав по мере приближения октября, просто передумали приезжать.

Но давайте посмотрим, что было в день третий и четвертый.

Как расписание выглядело в конечном варианте (как видите, некоторые группы, вычеркнутые из графиков, все же играли, просто в другие дни — но это оценили только те, кто купил билеты на весь фестиваль).

Когда стало известно, что жопа неминуема, организатор снизил цену билетов на 50 процентов — что, в общем, соответствовало уровню ивента. Но несчастные идиоты, которые заплатили полный прайс, остались с тем, что есть. В качестве компенсации можно было как следует поныть в Интернете. Или поесть говна. Или нажраться пивасом, который за 8 баксов продавали на барах мексиканские женщины, половина из которых не говорила по-английски.

Экономия была вообще на всем. На сценическом освещении, вентиляции (начало октября выдалось для Чикаго удивительно жарким, и в зале было нечем дышать — при этом часть потолочных вентиляторов решили не включать. Потерпите!), на оформлении сцен. На обоих сценах висели какие-то убогие дешманские баннеры с надписью Metal Threat, плюс пара групп привезла свои задники. С учетом катавасии с составом и таймингом, иногда было трудно понять, кто играет в настоящий момент.

В общем, скажу так: если жить неподалеку, не покупать билетов заранее, не покупаться на первоначальные анонсы, это был очень любопытный андеграундный фестиваль — кроме шуток и даже с учетом всех минусов. При других раскладах и тратах — хз. Больше выглядит как наука: не верь, не слушай, не ведись.

Что случилось с анонсированным изначально составом?

Часть групп (скажем, еще предполагался ACHERON — но Vincent Crowley попал в больничку) отвалилась по естественным причинам. PIG’S BLOOD вроде как отказались играть после анонса GRAVELAND (как будто в составе не было других наци-банд). Кто-то из американцев не доехал по неизвестным мне причинам. Греки ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ не смогли вылететь из-за транспортной забастовки. А иным европейцам не дали виз (или дали, но слишком поздно, как WHOREDOM RIFE).

Я поднимала эту тему у себя в фб — кому не лень, можете почитать комментарии, а также собрала немного инсайдерской информации в личку. И вкратце дело выглядит так: с приходом администрации Трампа ужесточились требования к въезду в страну, увеличилось количество обязательных документов, а также сроков и правил их подачи. Скажем, если получение американской гастрольной визы занимало около 4 месяцев, сейчас это восемь и более, и причин для отказа стало больше. В том числе и чисто формальные: организатор ивента не может объявлять выступления коллектива, когда у музыкантов нет виз. Или нет билетов. Об этом в своем фб писали SATANIC WARMASTER — им не были куплены билеты на самолет.

Из того, что люди писали в личку: Paul, как и некоторые другие орги андеграундных ивентов, с отдельными бандами пытался договориться и привезти их без виз — то бишь, как туристов. Но даже при этом не обеспечил элементарных билетов. Правда это или нет, непонятно; однако по серьезным фестивалям 2025 года (Maryland Deathfest, круиз 70000 тонн), на которые заявлены европейские группы, будет видно, насколько в самом деле серьезна проблема с отказами. В квалификации и профессионализме тамошних оргов сомневаться не приходится.

Впрочем, довольно слезных вступлений.

Смирившись со всем вышеописанным, повторюсь: это был эксклюзивный ивент.

Совершенно уникальная публика: упоротые блэкари, собравшиеся со всей страны в мерче самых невообразимых подземных команд всех времен и народов, с лого, расцветшими на груди и спине ветвистыми нечитаемыми загогулинами; женщины в коже и сеточках; энциклопедисты черных искусств, без труда определявшие, что вот сейчас, например, на сцене EGGS OF GOMORRH. А вот это — DEMONCY.

Треть, наверное, составили латиноамериканцы; ноль черных. Мало буйных (ну, кроме нашей кадки) — в большинстве своем танцпол был строг и внимателен, почти без танцев и слэма. На удивление мало скинхедов — при таком сборище правых банд ожидала нашествия зиганов. Однако нет, крепкие бритоголовые татуированные ребята украшали в основном сцены; провокаций не было, характерных кричалок тоже. Часть первых рядов зиговала под GRAVELAND — но опять же, скорее в качестве исключения. Было видно, что народ собрался в основном из-за музыки. Каких-либо протестующих против сборища nsbm-бригад тоже не было — во всяком случае, в физическом проявлении. Антифа, как известно, в штатах ныне не в моде.

(Если что, я лично не фанат ни правых, ни левых идеологий — однако считаю, что музыканты вольны делать что хотят и петь о чем хотят, без внешней цензуры. Кому претит, так же волен не слушать.)

Кто за два дня понравился больше всех.

Зубодробительные, крышесносные, техничные поляки INFERNAL WAR, молотившие с такой зверской четкостью и техничностью, что у проезжавших подле клуба автомобилей отлетали колесные диски. Раньше эти накачанные суровые парни назывались INFERNAL SS; три альбома своей дискографии — последний десять лет назад — реализовали уже после переименования.

INQUISITION! Одна из моих любимых блэк-метал групп в принципе. Лучшие риффы и атмосферы в американском блэке; одна из причин ехать на фестиваль — ибо ранее не представлялось возможность увидеть вживую. Удивительно, но двух человек на сцене совершенно хватило, чтобы оживить магию Dagon’овской музыки в концертных динамиках. Это было завораживающе, интенсивно, волшебно! Потрясающий сет.

DIOCLETIAN. Нажористый, мощный, скорушительно-беспощадный дэз-блэк из Новой Зеландии, отдубасивший за два первых дня два разных сета. Очень круто, хотя и слегка однообразно.

GRAVELAND. Имя «польских блэк-метал богов» обозначенное на афишах, хранилось в секрете до последнего момента — и народ гадал, кто бы это мог быть — благо, в Польше выбор богов довольно серьезный. GRAVELAND на американской земле, однако, мало кто ждал — это был сюрприз и, безусловно, очень интересный и необычный хэдлайнер.

Мне не очень нравится студийный звук поляков — но вживую он внезапно стал многомерен, красочен, объемен, и торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово. Rob Darken извивался, танцевал, жестикулировал и дирижировал залом — транслируя телом мелодические «грэйвлендские» линии. Хорошо!

Интересно было посмотреть на американскую правую братию, сложившуюся вокруг GRAND BELIAL’S KEY, ARGHOSLENT, CRUCIFIER, участники которых курсировали с одной сцены на другую, в майках RAC, с суровыми расистскими, мизантропическими, антихристианскими текстами. Сам GBK, бывший хэдлайнером дня первого, увидеть не удалось, ибо наш товарищ, нырнувший со сцены под выступление VOLAHN, нырнул в пол вниз головой, был вынесен из зала и отправлен в больничку. С такими развлечениями было как-то не до музыки — хотя музыкально GBK, имхо, любопытен.

Неплохо звучал мелодэзовый (в своей основе; разных влияний и вливаний там немало) ARGHOSLENT с совершенно дикими — по нынешним чувствительным временам — текстами про радостные изнасилования рабов, истребление индейцев и пр.

Говорят, отличное шоу устроили мэрилендские ребята IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT, но приехать так рано не вышло — так что, видимо, глянем на них где-то еще. Пока полученную в Чикаго дозу блэк-метала считаю достаточной (хотя до сих пор больно за SATANIC WARMASTER, WHOREDOM RIFE, SARGEIST и HORNA).

Посмотреть больше видео можно у меня на канале, прошу прощения за отсутствие фотокарточек. Слишком уж темно было в зале (а у иных — и в глазах, ха).

