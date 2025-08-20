Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть вторая

(часть первая тут)

На фестивале народ часто спрашивал, чем отличаются европейские фесты от американских (ну, помимо очевидного — ценника). Причем добавлю к этому сразу: в Штатах существует культ европейских метал-фестивалей — дескать, там и составы, и условия лучше, и вообще учитесь, как надо.

Для начала — крупных металлических опен-эйров, сравнимых по количеству людей с тем же «бруталом», в США просто нет. Есть небольшие тематические фестивали, дэзовые, блэковые, разные — проводимые, как правило, в крытых помещениях. Есть метал-круизы — что, конечно, вообще ДРУГОЕ. Для любителей фантастической природы, аутентичных локаций, индейских троп и ритуалов, блэка/эмбиента/мрачняка, а также лекций от всяких леваков — Fire In The Mountains в Монтане. Ну и — ближе всего по составу к BA, с большим количеством интернациональных банд — Maryland Deathfest. Но — сильно меньше, в городской среде, без кемпингов и полного погружения.

Самые крупные мероприятия здесь — контролируемые, к слову, одной конторой — разностилевые, на которых одновременно уживаются и играют, скажем CARCASS и THREE DAYS GRACE. На них много звезд первого эшелона, а также меломанов из серии «слушаю все». Вот для примера Louder Than Life этого года — состав см. тут.

Дальше, есть социально-культурные различия: на входе на большие концерты в США тщательно обыскивают и проводят через рамки металлоискателей (ну, понятно, почему), обязательно проверяют ID и возраст, даже у людей с длинной седой бородой и морщинами размером с Большой Каньон. Нет документа — никакого алкоголя.

Людей в состоянии явной и сильной интоксикации тут, скорее всего, вежливо выставят — из крытого помещения так точно. Валяться в говне и спать тоже не позволят. Дубасить, фриковать — это пожалуйста. Но будь в сознании.

Публика на концертах намного более открытая, чем европейская: здесь совершенно нормально просто подходить и болтать с первым встречным, хвалить наряды/прически и просто улыбаться и здороваться с кем попало. На BA себя так ведут, пожалуй, только американцы.

На танцполах же в США, как правило, просто дичь: если на «брутале», когда играла GOJIRA, можно было при желании и из любви к толкучке протиснуться куда-нибудь к первым рядам и даже достать телефон, на фестивале в США будь готов к слэму, мошу, рукам и ногам, головам и людям, летящим во все стороны сразу.

Тут даже на клубных под сценой не сильно продержишься: вот видео буквально с позавчера (то есть, понятно, зависит от жанра, но в целом народ более буйный).

В общем… скажу так. Хорошо, когда есть выбор. И когда каждый может найти и позволить себе то, что по душе.

Но я отвлеклась! Вернемся к прошедшему фесту — по которому, его атмосфере и пронзительным лунным прохладным ночам уже даже немного скучаю.

После длительного затишья, полураспада, проблем с составом и периода экзистенциальной тоски GRAVE вернулись на фестивальные сцены. Три новых live-музыканта, в том числе вокалист, и… это было прекрасно! Убедительный, мощный, солидно звучащий олдскульный сет — вопросов вообще никаких.

Вместе с ASPHYX — которые вообще никогда не выступают плохо или недостаточно бодро — неплохие выдались часы ветеран-ностальжи. (Жаль, по какой-то причине пропустила UNLEASHED — они тоже отменны вживую.)

Выступления фестиваля, которые запомнились больше всех — помимо упомянутых в части первой.

MINISTRY. Крышесносная индустриальная машина, которая, к сожалению, потихоньку прекращает свою функциональную деятельность, фирменно лязгая в ночи, раздавала повестку, забивала сваи ритмов и рассыпала искрящие риффы. Можно (не) уважать или (не) любить Эла и его гражданскую позицию, но дядьки придумали свой стиль, свой звук — и он, с парализующим гипнотичным металлическим грохотом — идеально работает до сих пор.

NILE. В принципе, тут не секрет: я фанат, и когда NILE идеально отстроен, когда жирные тяжкие партии, сплетаясь в затейливые египетские иероглифы, выжигают на бледном небе страшные письмена — угрожающий, эпичный, интенсивный, злобный, сокрушительный саунд команды неизменно вгоняет в транс. Так и в этот раз.

GUTALAX! Это можно даже не комментировать. Brutal Assault, GUTALAX, танцы, ершики, надувные матрасы, краудсерфинг толчка — это праздник, который будет всегда. Аминь. Нет на фестивале GUTALAX — нет фестиваля.

Понравились HARAKIRI FOR THE SKY — мне кажется, с годами австрийцы становятся только интереснее, и хотя вокалиста критикуют за одинаковую манеру пения (а ведь на кавере RADIOHEAD он убедительно показал, что умеет и по-другому: вокальные возможности присутствуют), можно принять как версию, что это их фишка. И как-то с ней жить.

Понравились BENIGHTED: французская дичь в небольших помещениях, конечно, взрывает голову более эффективно, но мужики настолько круты, что их не испортишь никакими условиями.

Были строги, торжественны, мрачны, выразительны и эффектны DARK FUNERAL, завершавшие фестиваль. Удивительная группа, которая держит марку и умеет создавать атмосферу даже в самых невнятных помещениях (у нас они как-то, к примеру, играли в таверне — а по ощущению было как в сатаническом храме). Очень нравятся на концертах — и музыкой, и серьезностью, и подачей, и энергетикой.

Хорошие сеты выдали PIG DESTROYER (одни из самых оголтелых плясок по дневной жаре), FLESHGOD APOCALYPSE (итальянски-театрально-изящно), THE KOVENANT (еще одна ностальжи-пати), WAYFARER. Из-за последних — с их удивительным, ни на кого не похожим вестерн-металом — пришлось, к сожалению, пропустить выступление LEPROUS. И именно из-за LEPROUS в кемпинге разгорелись самые ожесточенные споры: идеальная, волшебная, лучшая группа для одних, и гей-угроза-бля-невозможно-слушать для других. Что ж.

Хорошо — в небольших количествах — OPETH, а еще лучше было б, если бы Mikael отключал на время свои стендаперские таланты. Слишком много все-таки болтовни.

Как-то мимо прошли, несмотря на роскошные спецэффекты, DIMMU BORGIR: на трибунах был не очень хороший, смазанный звук, а внизу просто не протолкнуться. В общем, проникнуться не получилось.

Не особенно впечатлили ожидаемые THE HALO EFFECT: у них есть действительно хорошие песни, однако в целом группа кажется какой-то… необязательной, что ли, воспроизводящей заранее предустановленный паттерн, который давно устарел. Но это имхо — знаю, многим тут они по душе.

А еще не понравился EXHORDER: совершенно однообразная, малоинтересная и ненужная банда, в которой приходится коротать свой век Pat O’Brien. Очевидный дауншифтинг — но спасибо, что уже выпускают за границу!

В целом — отставив вкусы, вечные и безуспешные споры о музыке — спасибо Brutal Assault за то что был, что есть, что не меняется; спасибо, что в нем, как всегда, — будто дома. Увидимся, наверное, в 2027-м. По традиции. Через год. На том же месте. В то же время года. И, пожалуйста, привезите опять CULT OF LUNA.

Еще немного фотокарточек — тут.

