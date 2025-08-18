brutal assault
18.08.2025

Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть первая

С годами Brutal Assault, а также несколько разогревочно-предварительных дней в Праге, стали уже не то чтобы ритуалом, но возвращением домой: первый репортаж с чешского феста был в 2012 году — когда мы все, конечно, были моложе, а мир немножечко лучше. С тех пор, с небольшими перерывами, ритуал повторяется, и даже более того: в 2025-м, когда часть старой метал-тусовки живет в Польше, Германии, Грузии, где угодно еще, часть осталась в РБ, это еще и место встречи «выпускников». Залейки, «Реактора», «Репаблика» и прочего — чего в прежнем виде уже не вернешь.

Так что неудивительно, что часть времени мы просто общались и зависали в палаточном лагере: народ приходил — уходил, и всех так и не удалось поймать на одну фотокарточку.

belarus crew

как и не расставались

При этом, разумеется, было много музыки, разноплановый разностилевой состав, несколько эксклюзивов, а также просто невероятное, гигантское, давящее количества народа повсюду. В 2025-м на «брутале» случился солдаут — и да, ощущалось, что в некоторых точках крепость на грани вместимости. А кое-где и за гранью: на любопытные сеты на сцене Octagon, которая находится во внутреннем дворике, стоило начинать втискиваться минимум за полчаса — ну и вытискиваться потом примерно столько же.

На хэдлайнеских сетах на танцполе основных сцен творился ад — и только наличие проходки на природную трибуну немного спасало ситуацию.

brutal eople

малая часть бесконечного поля людей

В общем, популярность Brutal Assault с годами только растет — и фестиваль становится развлечением не для социопатов. При этом по ценнику, наличию и доступности еды/выпивки, он по-прежнему остается в очень недорогой лиге — не только в сравнении с американскими ивентами, но и вообще относительно стоимости жизни в Европе.

brutal assault

мерч недешевый, как везде: что-то около $40 за майку

Погода благоволила. В этом году множество еврофестов заливали дожди, на «брутале» же было в меру жарко днем и в меру прохладно ночью: только в первую температура опустилась примерно до +9. Что, впрочем, не мешало отдельной публике спать на земле полуголыми.

brutal ass sleeping

на закате

А когда на дневном танцполе становилось слишком жарко, приезжал портативный «душ».

Ну а вот мини-трип по улице с едой.

По части музыки в этом году я посмотрела сильно меньше групп, чем обычно, — во-первых, хотелось тусить и общаться; во-вторых, в США концертов столько, что за год успеваешь услышать десятки команд: только в 2025-м я уже посетила 56 концертов и, помимо «брутала», три фестиваля. Поэтому пристально изучать программу SUFFOCATION в пятый раз только за 2025-й было, наверное, не обязательно. При всем уважении!

brutal assault

публика

При всем при этом фанатскую любовь никто не отменял — и на PARADISE LOST была, конечно, в первых рядах. Вокал был отстроен скверно (сначала почти не слышно, а потом выкрутили, наоборот, оглушительно громко — и временами казалось, что сами музыканты друг друга не слышат), группа выглядела привычно безэмоционально-отстраненно (ну, кроме лучезарного Aedy, который всегда на своей волне), однако сетлист подобрали божественно, ну и вообще какая разница, насколько громок вокал, если все наизусть?

brutal assault

PARADISE LOST

brutal assault

PARADISE LOST

brutal assault

PARADISE LOST

Хорошо зашла группа INTER ARMA — буквально в позапрошлом месяце ребята попались на локальном концерте в разогреве RIVERS OF NIHIL и произвели серьезное впечатление. Brutal его усилил. Этакий глючный дикий пост-метал-сладж-дэз-психодел, звучащий, будто SOLSTAFIR наелись черного песка и решили мутить дэзовый сайд-проект. Рекомендую!

brutal assault

INTER ARMA

RIVERS OF NIHIL тоже играли, но в середине первого дня, так что при всем желании удалось пробиться к Obscure сцене только на финальную «Where Owls Know My Name». Очень жаль. Их бы послушать в ночи, да под полной совиной луной.

brutal assault

RIVERS OF NIHIL

Августовское небо над крепостью было необычайным.

brutal sky

И когда под этим волшебным небом, озаряемым прожекторами и вспышками факелов с древних стен, начинали играть убийственные, жуткие, прекрасные, непередаваемые, гремящие двумя установками с хрустальной грани жизни, смерти, прозрения, за таинствами, за отчаянием, за щемящим Ничто CULT OF LUNA, это было больше, чем небо и ночь. Чем пространство и время.

brutal assault

CULT OF LUNA

brutal assault

CULT OF LUNA

brutal assault

CULT OF LUNA

Под полнолунием и в огнях потрясающе эпично смотрелся эксклюзив 2025 года: проект BLOOD FIRE DEATH, посвященный BATHORY и Quorthon. Словно ученики, как гордые последователи, в кроваво подсвеченной дымной тьме, серьезно и строго, мощно и торжественно, на сцену вышли легенды нынешние и живые: Erik Danielsson, Ivar Bjørnson, Blasphemer, Apollyon, Faust, Gaahl, Attila Csihar, и сказать, что это было впечатляюще — ничего не сказать. Маэстро бы гордился. А «A Fine Day To Die» c вокалом Гааля должен войти в учебники.

brutal assault

BLOOD FIRE DEATH и миллион телефонов

brutal assault

BLOOD FIRE DEATH

Еще один эксклюзив — не такого, естественно, масштаба, но приятный старым фанатам: FEAR FACTORY играли специальный сет Demanufacture, посвященный 30-летию понятно какого альбома. Наконец-то у любителей FF появился шанс услышать его вживую с нормальным вокалом. И да — сейчас группа работает над новым полнфоорматником: первый с Milo Silvestro у микрофона, первый с новым драммером, так что, помимо ностальгических сетов, вскоре будет еще что заценить.

brutal assault

FEAR FACTORY

Из групп, услышанных вживую впервые.

HIGH PARASITE — тот самый, осчастлививший, омолодивший и ожививший Аарона, который, окрашенный в белое, резво прыгал по сцене — и, кажется, действительно получал от этого удовольствие. Емкий, бодрый готик-метал — этакая «музыка для девочек», одинаково симпатичная и несерьезная.

brutal assault

HIGH PARASITE

brutal assault

HIGH PARASITE

К сожалению, никогда не довелось видеть на сцене MDB, так что как уж есть.

KERRY KING вживую оказался энергичнее, интенсивнее, качовее и увлекательнее, чем ожидалось, послушав альбом. SLAYER эта группа в текущем виде никак не заместит — и не выглядит, чтобы у KK было какое-то особое будущее (ничего нового Керри явно сказать не способен). Тем не менее, дядька делает музыку, которую любит и умеет играть, и в своем деле он профи.

brutal assault

KERRY KING

CAR BOMB попались совершенно случайно — и заинтересовали. Небанальный маткор с неожданными мелодическими ходами. Стоит присмотреться.

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM. Разноцветная ряженая театральная авангардная экстрим-вакханалия, яркая, странная, непонятная, как апельсин со вкусом маринованного огурца. То бишь раз попробовать стоит, но за результат не ручаюсь.

brutal assault

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM

brutal assault

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM

brutal assault

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM

Гипнотический ORANSSI PAZUZU.

OBSCURE SPHINX. Крутой варшавский атмосферный дум-сладж с эффектной пластикой и вокалом девушки Zofia Fraś. Незабываемо, щемяще и волшебно.

brutal assault

OBSCURE SPHINX

KARNIVOOL, прог-метал. Блудное австралийское дитя TOOL и американской альт-роковой сцены, группа недавно возобновила студийные активности после более чем десятилетнего перерыва. В небольших количествах — очень неплохо, после получаса фокус теряется (с новыми песнями OPETH у меня, впрочем, та же проблема!).

Продолжение — завтра!

  • Finntroll написал(а):

    Спасибо за репортаж! Только вы перепутали ORANSSI PAZUZU с Sleepytime Gorilla Museum, даже впервые за долгие годы решил написать комментарий из-за такой несправедливости)

    >>>
  • Стас Криптовалюта написал(а):

    Анастасия, при всём уважении, на фото и видео явно не ORANSSI PAZUZU

    Вопрос про пиво, какие цены в этом году? Услышал, что после ковида поднялось до пяти евро, аж грустненько стало. Или миф?

    >>>
  • Стас Криптовалюта написал(а):

    А вот на ORANSSI PAZUZU действительно стоило сходить. Невероятный трип. Словами не описать.
    Прекрасный коллектив.
    Абсолютно не похоже на тех крашенных, что в видео

    >>>
  • Стас Криптовалюта написал(а):

    И opeth вместо karnivool
    Щито происходит??

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Спасибо всем за внимательность! Прошу прощения за ошибку. Я правда думала про одну группу, а написала название другой. SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM и ORANSSI PAZUZU, пофикшено! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif На ORANSSI, к огромному сожалению, совсем чуть-чуть успела.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Стас Криптовалюта написал(а):
    Вопрос про пиво, какие цены в этом году? Услышал, что после ковида поднялось до пяти евро, аж грустненько стало. Или миф?

    Обычное что-то в районе 3.5 — 4 евро. Ну, крафт мог, наверное, и 5. В сравнении с позапрошлым годом по ценам разницы особой не заметила.

    >>>

