Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть первая

С годами Brutal Assault, а также несколько разогревочно-предварительных дней в Праге, стали уже не то чтобы ритуалом, но возвращением домой: первый репортаж с чешского феста был в 2012 году — когда мы все, конечно, были моложе, а мир немножечко лучше. С тех пор, с небольшими перерывами, ритуал повторяется, и даже более того: в 2025-м, когда часть старой метал-тусовки живет в Польше, Германии, Грузии, где угодно еще, часть осталась в РБ, это еще и место встречи «выпускников». Залейки, «Реактора», «Репаблика» и прочего — чего в прежнем виде уже не вернешь.

Так что неудивительно, что часть времени мы просто общались и зависали в палаточном лагере: народ приходил — уходил, и всех так и не удалось поймать на одну фотокарточку.

При этом, разумеется, было много музыки, разноплановый разностилевой состав, несколько эксклюзивов, а также просто невероятное, гигантское, давящее количества народа повсюду. В 2025-м на «брутале» случился солдаут — и да, ощущалось, что в некоторых точках крепость на грани вместимости. А кое-где и за гранью: на любопытные сеты на сцене Octagon, которая находится во внутреннем дворике, стоило начинать втискиваться минимум за полчаса — ну и вытискиваться потом примерно столько же.

На хэдлайнеских сетах на танцполе основных сцен творился ад — и только наличие проходки на природную трибуну немного спасало ситуацию.

В общем, популярность Brutal Assault с годами только растет — и фестиваль становится развлечением не для социопатов. При этом по ценнику, наличию и доступности еды/выпивки, он по-прежнему остается в очень недорогой лиге — не только в сравнении с американскими ивентами, но и вообще относительно стоимости жизни в Европе.

Погода благоволила. В этом году множество еврофестов заливали дожди, на «брутале» же было в меру жарко днем и в меру прохладно ночью: только в первую температура опустилась примерно до +9. Что, впрочем, не мешало отдельной публике спать на земле полуголыми.

А когда на дневном танцполе становилось слишком жарко, приезжал портативный «душ».

Ну а вот мини-трип по улице с едой.

По части музыки в этом году я посмотрела сильно меньше групп, чем обычно, — во-первых, хотелось тусить и общаться; во-вторых, в США концертов столько, что за год успеваешь услышать десятки команд: только в 2025-м я уже посетила 56 концертов и, помимо «брутала», три фестиваля. Поэтому пристально изучать программу SUFFOCATION в пятый раз только за 2025-й было, наверное, не обязательно. При всем уважении!

При всем при этом фанатскую любовь никто не отменял — и на PARADISE LOST была, конечно, в первых рядах. Вокал был отстроен скверно (сначала почти не слышно, а потом выкрутили, наоборот, оглушительно громко — и временами казалось, что сами музыканты друг друга не слышат), группа выглядела привычно безэмоционально-отстраненно (ну, кроме лучезарного Aedy, который всегда на своей волне), однако сетлист подобрали божественно, ну и вообще какая разница, насколько громок вокал, если все наизусть?

Хорошо зашла группа INTER ARMA — буквально в позапрошлом месяце ребята попались на локальном концерте в разогреве RIVERS OF NIHIL и произвели серьезное впечатление. Brutal его усилил. Этакий глючный дикий пост-метал-сладж-дэз-психодел, звучащий, будто SOLSTAFIR наелись черного песка и решили мутить дэзовый сайд-проект. Рекомендую!

RIVERS OF NIHIL тоже играли, но в середине первого дня, так что при всем желании удалось пробиться к Obscure сцене только на финальную «Where Owls Know My Name». Очень жаль. Их бы послушать в ночи, да под полной совиной луной.

Августовское небо над крепостью было необычайным.

И когда под этим волшебным небом, озаряемым прожекторами и вспышками факелов с древних стен, начинали играть убийственные, жуткие, прекрасные, непередаваемые, гремящие двумя установками с хрустальной грани жизни, смерти, прозрения, за таинствами, за отчаянием, за щемящим Ничто CULT OF LUNA, это было больше, чем небо и ночь. Чем пространство и время.

Под полнолунием и в огнях потрясающе эпично смотрелся эксклюзив 2025 года: проект BLOOD FIRE DEATH, посвященный BATHORY и Quorthon. Словно ученики, как гордые последователи, в кроваво подсвеченной дымной тьме, серьезно и строго, мощно и торжественно, на сцену вышли легенды нынешние и живые: Erik Danielsson, Ivar Bjørnson, Blasphemer, Apollyon, Faust, Gaahl, Attila Csihar, и сказать, что это было впечатляюще — ничего не сказать. Маэстро бы гордился. А «A Fine Day To Die» c вокалом Гааля должен войти в учебники.

Еще один эксклюзив — не такого, естественно, масштаба, но приятный старым фанатам: FEAR FACTORY играли специальный сет Demanufacture, посвященный 30-летию понятно какого альбома. Наконец-то у любителей FF появился шанс услышать его вживую с нормальным вокалом. И да — сейчас группа работает над новым полнфоорматником: первый с Milo Silvestro у микрофона, первый с новым драммером, так что, помимо ностальгических сетов, вскоре будет еще что заценить.

Из групп, услышанных вживую впервые.

HIGH PARASITE — тот самый, осчастлививший, омолодивший и ожививший Аарона, который, окрашенный в белое, резво прыгал по сцене — и, кажется, действительно получал от этого удовольствие. Емкий, бодрый готик-метал — этакая «музыка для девочек», одинаково симпатичная и несерьезная.

К сожалению, никогда не довелось видеть на сцене MDB, так что как уж есть.

KERRY KING вживую оказался энергичнее, интенсивнее, качовее и увлекательнее, чем ожидалось, послушав альбом. SLAYER эта группа в текущем виде никак не заместит — и не выглядит, чтобы у KK было какое-то особое будущее (ничего нового Керри явно сказать не способен). Тем не менее, дядька делает музыку, которую любит и умеет играть, и в своем деле он профи.

CAR BOMB попались совершенно случайно — и заинтересовали. Небанальный маткор с неожданными мелодическими ходами. Стоит присмотреться.

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM. Разноцветная ряженая театральная авангардная экстрим-вакханалия, яркая, странная, непонятная, как апельсин со вкусом маринованного огурца. То бишь раз попробовать стоит, но за результат не ручаюсь.

Гипнотический ORANSSI PAZUZU.

OBSCURE SPHINX. Крутой варшавский атмосферный дум-сладж с эффектной пластикой и вокалом девушки Zofia Fraś. Незабываемо, щемяще и волшебно.

KARNIVOOL, прог-метал. Блудное австралийское дитя TOOL и американской альт-роковой сцены, группа недавно возобновила студийные активности после более чем десятилетнего перерыва. В небольших количествах — очень неплохо, после получаса фокус теряется (с новыми песнями OPETH у меня, впрочем, та же проблема!).

Продолжение — завтра!

