«Воскрешение чистого прото-блэк метала». На подходе супергруппа HEXBANE от Магуса с Фаустом

Кому мало «доисторического метала» от DARKTHRONE, осенний дебют готовит супергруппа HEXBANE. В составе оной заявлены Magus Wampyr Daoloth, его бывший коллега по NECROMANTIA George Emmanuel, многостаночник Faust, а также басист Tas Danazoglou, играющий в SATAN’S WRATH, а также работающий татуировщиком, отчего весь (включая лицо) синий, как почтовый ящик.
Дебютный мини-альбом проекта From Hell выйдет в сентябре, и миссией своею он видит «воскрешение чистого прото-блэк метала, лишенного компромиссов и полировки».
«Это группа, рожденная из ностальгии и из восхищения ранним, сырым, незамутненным воплощением блэка, когда коллективы, породившие жанр, ухватили его самую суть. В общем, ожидайте не меньшего и не большего, чем возвращения к самым истокам».
Тизеров пока нет, но общий посыл, в принципе, ясен. Кому интересно — ожидаем релиза!
