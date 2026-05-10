hexbane band
10.05.2026

«Воскрешение чистого прото-блэк метала». На подходе супергруппа HEXBANE от Магуса с Фаустом

Блог

Кому мало «доисторического метала» от DARKTHRONE, осенний дебют готовит супергруппа HEXBANE. В составе оной заявлены Magus Wampyr Daoloth, его бывший коллега по NECROMANTIA George Emmanuel, многостаночник Faust, а также басист Tas Danazoglou, играющий в SATAN’S WRATH, а также работающий татуировщиком, отчего весь (включая лицо) синий, как почтовый ящик.

Дебютный мини-альбом проекта From Hell выйдет в сентябре, и миссией своею он видит «воскрешение чистого прото-блэк метала, лишенного компромиссов и полировки».

«Это группа, рожденная из ностальгии и из восхищения ранним, сырым, незамутненным воплощением блэка, когда коллективы, породившие жанр, ухватили его самую суть. В общем, ожидайте не меньшего и не большего, чем возвращения к самым истокам».

Тизеров пока нет, но общий посыл, в принципе, ясен. Кому интересно — ожидаем релиза!

Количество просмотров: 41

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *