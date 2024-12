Вокалист LEPROUS Einar Solberg: 10 песен, которые изменили мою жизнь

Один из самых необычных, узнаваемых, удивительных голосов нашего времени, фронтмен LEPROUS Einar Solberg поделился с Metal Hammer своим топ-10 на все времена — песнями и альбомами, которые так или иначе повлияли на его жизнь и музыкальные вкусы.

THE PRODIGY «Breathe» (The Fat Of The Land, 1997)

THE PRODIGY — любимая группа моего детства. Услышав «Breathe», я захотел выступать на сцене, при этом, конечно, соорудив рогатую зеленую прическу как у Кейта. Поток тестостерона и адреналина в этой теме цеплял невероятно.

RAGE AGAINST THE MACHINE «Bulls On Parade» (Evil Empire, 1996)

Еще одни детские кумиры. Помню, брат мой активно слушал их в доме нашего дедушки, а дедушка все это страстно ненавидел. Меня в RATM заводила та же энергетика, что и у THE PRODIGY, а также этакое панковское отношение — пошли, мол, все нахрен.

CYPRESS HILL «Throw Your Set In The Air» (Temples Of Boom, 1995)

Еще одни любимчики ранних лет, хотя лирику их я не понимал. И конечно, не был в курсе, что «Throw Your Set In The Air» про наркоту. Помню, когда мне было 11 или 12 лет, наша учительница разрешила ставить «свою» музыку на школьной вечеринке. Она была очень религиозной женщиной — и страшно оскорбилась на массовые «факи», которые понеслись из динамиков в исполнении CYPRESS HILL. Мне дали ее дослушать, но далее плейлисты стали более цензурными.

Michael Jackson «Earth Song» (HIStory: Past, Present and Future, Book I, 1995)

Джексона вот я в детстве не любил: отталкивали его пластические операции. Типа, что это за хрень он с собой делает? Но повзрослев, оценил его песни. «Earth Song» крайне наивна и проста в своем посыле, но иногда простота — это именно то, чего не хватает. Сейчас мне, честно, не хватает поп-артистов, которые пели бы о важных вещах, например, о защите природы.

Arvo Part «Fratres» (Arvo Pärt: Tabula Rasa, 1984)

Arvo Pärt — классический композитор из Эстонии, и его «Fratres» показала мне, насколько эмоционально многослойной может быть музыка. Думаю, это самая моя любимая тема на все времена, и она помогла мне самому изыскивать способы придания своим песням эмоциональной глубины.

HOUSE OF PAIN «Jump Around» (House Of Pain, 1992)

Не скажу, что «Jump Around» до сих пор в моем песенном топе, но в юности был период, когда я крутил ее постоянно. Каждую среду и пятницу я ходил в местный клуб и репетировал брейкданс. Целый вечер. Сам по себе. И потом с этой темой даже попал на танцевальные соревнования — заняв третье место из четырех конкурсантов. Что интересно, судьей выступал мой старший брат — но даже он не рискнул поставить мне балл выше, хаха.

RADIOHEAD «Exit Music (For A Film)» (OK Computer, 1997)

Из OK Computer не так просто выбрать песню. Но ладно, пускай будет «Exit Music (For A Film)». Она как бы говорит: не старайся что-либо из себя изображать, оставайся таким, как есть. Тема лишена какой-либо претенциозности, и это подкупает. В инди-музыке часто встречается показуха, мол, «нам плевать, что вы о нас думаете», хотя на деле им вовсе-таки не плевать. Тут же все очень честно.

MASSIVE ATTACK «Angel» (Mezzanine, 1998)

Если RADIOHEAD дали мне урок аутентичности, то «Angel» от MASSIVE ATTACK показал, сколь многое может содержать минимализм. Большинство прог-команд наворачивают массу всего, при этом имея минимальное содержание; MASSIVE ATTACK же, напротив, взяли самую малость и сделали из нее целую песню. Мне всегда нравился их подход, образ мышления — и да, знаю, некоторые считают их музыку монотонной, но с этим вообще не согласен. Для монотонности у них слишком много слоев, переплетений, слишком много всего происходит.

Hans Zimmer «Cornfield Chase» (Interstellar Original Motion Picture Soundtrack, 2014)

И еще один пример минимализма, когда из чего-то предельно простого вырастает нечто огромное. Эта композиция — лучшее, что я когда-либо слышал вживую. Вообще, Hans Zimmer на сцене скорее играет рок, чем классику; там полноценный коллектив, а сам маэстро выступает с гитарой. Их шоу было просто мечтой любой симфо-рок группы… мечтой, которую им не воплотить.

THE MARS VOLTA «Inertiatic Esp» (De-Loused In The Comatorium, 2003)

THE MARS VOLTA — главное мое вдохновение во всем, что касается прогрессива, они научили нас множеству приемов. Дебютный De-Loused In The Comatorium вообще явился новым словом в музыке. LEPROUS когда-то играли кавер THE MARS VOLTA — не этой песни; но эта песня была первая у них, что я услышал.

