Вокалист BEARTOOTH после брака длиной в 14 лет: «Я гей и я этим горжусь»

Пока я собираю картинки, видео, мысли и впечатления о фестивале в Мэриленде (отчет будет, но нужно все разобрать, обработать и оформить), удивительная новость от фронтмена неплохой, хотя и попсоватой группы BEARTOOTH, 33-летнего Caleb Shomo. Из этих 33 лет он 14 провел в браке с женой Fleur, но вот на днях признался: осознал, что он гей. Брак, разумеется, прекратился — хотя экс-жена уже прилюдно сказала, что никаких обид, и она его всячески поддерживает — как поддерживала в прошлом, пускай и не понимая, почему он пребывает в ментальном раздрае.

Shomo опубликовал следующее заявление.

«В последнее время вокруг моей личной жизни появилось множество спекуляций, и я чувствую необходимость расставить все по местам, прежде чем это продолжит причинять боль людям, которых я люблю.

Я — открытый гей, и горжусь этим.

Я уже довольно давно пытаюсь примириться с этим и разобраться в своей жизни. Было трудно справляться с чувствами, связанными с данным аспектом, а также понять, что делать с этим фактом.

Что касается моего творчества / BEARTOOTH, в музыке я всегда старался раскрыть свою душу. И если вы следили за группой в ранние годы, то могли заметить, что четыре наших альбома были очень самоуничижительными — они исследовали мое религиозное воспитание, депрессию, ненависть к себе, саморазрушение и ощущение безнадежности. Я рад, что эти альбомы вышли, но временами мне стыдно, что я так долго не позволял себе докопаться до корня проблемы.

Я провел целое десятилетие, топя свои чувства в алкоголе. И, честно говоря, когда я решил отказаться от выпивки и сфокусироваться на поиске сути проблемы, это напрямую привело к примирению со своей сексуальностью — в надежде, что однажды это поможет мне научиться любить себя.

Прежде чем написать первую ноту для нового альбома, я решил: что бы ни случилось, буду выражать себя искренне и полностью. Куда бы это ни привело. Я буду делать только то, что делает меня по-настоящему счастливым, и что наиболее честно отражает мою сущность. Невозможно полюбить себя целиком, если не принимать себя целиком. Я пытаюсь наконец начать гордиться тем, кто я есть, и понимаю, что это важное начало пути.

Хочу сказать каждому, кто пытается разобраться в своей душе: будьте к себе добрее. Дайте себе время. Будьте честны. Проделайте эту тяжелую внутреннюю работу, вместо того чтобы, как я, пытаться закопать все как можно глубже в надежде, что оно исчезнет само. Подавляя свою суть, вы причиняете боль и себе, и окружающим.

Люблю вас всех. И надеюсь, что это — шаг в правильном направлении на пути к тому, чтобы однажды полюбить себя».

Шестой альбом BEARTOOTH Pure Ecstasy выйдет в августе. Промо-кампания уже удалась!

