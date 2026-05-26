Вокалист BEARTOOTH после брака длиной в 14 лет: «Я гей и я этим горжусь»
Пока я собираю картинки, видео, мысли и впечатления о фестивале в Мэриленде (отчет будет, но нужно все разобрать, обработать и оформить), удивительная новость от фронтмена неплохой, хотя и попсоватой группы BEARTOOTH, 33-летнего Caleb Shomo. Из этих 33 лет он 14 провел в браке с женой Fleur, но вот на днях признался: осознал, что он гей. Брак, разумеется, прекратился — хотя экс-жена уже прилюдно сказала, что никаких обид, и она его всячески поддерживает — как поддерживала в прошлом, пускай и не понимая, почему он пребывает в ментальном раздрае.
Shomo опубликовал следующее заявление.
«В последнее время вокруг моей личной жизни появилось множество спекуляций, и я чувствую необходимость расставить все по местам, прежде чем это продолжит причинять боль людям, которых я люблю.
Я — открытый гей, и горжусь этим.
Я уже довольно давно пытаюсь примириться с этим и разобраться в своей жизни. Было трудно справляться с чувствами, связанными с данным аспектом, а также понять, что делать с этим фактом.
Что касается моего творчества / BEARTOOTH, в музыке я всегда старался раскрыть свою душу. И если вы следили за группой в ранние годы, то могли заметить, что четыре наших альбома были очень самоуничижительными — они исследовали мое религиозное воспитание, депрессию, ненависть к себе, саморазрушение и ощущение безнадежности. Я рад, что эти альбомы вышли, но временами мне стыдно, что я так долго не позволял себе докопаться до корня проблемы.
Я провел целое десятилетие, топя свои чувства в алкоголе. И, честно говоря, когда я решил отказаться от выпивки и сфокусироваться на поиске сути проблемы, это напрямую привело к примирению со своей сексуальностью — в надежде, что однажды это поможет мне научиться любить себя.
Прежде чем написать первую ноту для нового альбома, я решил: что бы ни случилось, буду выражать себя искренне и полностью. Куда бы это ни привело. Я буду делать только то, что делает меня по-настоящему счастливым, и что наиболее честно отражает мою сущность. Невозможно полюбить себя целиком, если не принимать себя целиком. Я пытаюсь наконец начать гордиться тем, кто я есть, и понимаю, что это важное начало пути.
Хочу сказать каждому, кто пытается разобраться в своей душе: будьте к себе добрее. Дайте себе время. Будьте честны. Проделайте эту тяжелую внутреннюю работу, вместо того чтобы, как я, пытаться закопать все как можно глубже в надежде, что оно исчезнет само. Подавляя свою суть, вы причиняете боль и себе, и окружающим.
Люблю вас всех. И надеюсь, что это — шаг в правильном направлении на пути к тому, чтобы однажды полюбить себя».
Шестой альбом BEARTOOTH Pure Ecstasy выйдет в августе. Промо-кампания уже удалась!
Автор: Anastasiya
6 комментариев
Kodz:
Так потихоньку мы придём к тому, что по миру будут колесить команды с вечным прощальным туром + трибьют-коллективы, которые подобрали вечный прощальный тур за теми, …
RJDio:
Merzbow написал(а):
Хех, пускай эти черти допилят второй Control Denied.
Второй Control Denied уже пару лет как допилен. Загугли Black Water Sunset — When men and machine collide: a tribute to control Denied с в…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Ветошь написал(а):
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!
А я курить бросил. Может зря?…
MRK:
Merzbow:
Как говорит блоггер Грибочек — лабушатники!!!
Хех, пускай эти черти допилят второй Control Denied.…
Ветошь:
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!…
Бармалей:
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.…
Зануда:
Жена 14 лет не понимала, почему муж пьет и называет ее Джоном …
ṝ̶ǟ̶ⱦ̶ñ̶ḯ̶ꝁ̶ø̶ꝟ̶:
Денис написал(а):
Невелика потеря. Типичные говнари в прямом смысле этого слова
Ты шо, ебанулся, чукча? Типичные говнари — это Кистя Кончев, например, или Га�…
Тварь:
Пару недель назад ему стало плохо (Kloosterwaardу т.е.)?
Да он выглядит как реальная мумия, такое за пару недель не случается.
Тут не о группе думать надо, а о том, как бы в це…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
algerd написал(а):
а что там такое с синистером? ну кроме возраста канечно.
На фейсбуке у них гляньте, там плохо все (
Я токо так и не понял, чё �…
Anastasiya:
MrT написал(а):
Цього разу там будуть виступати «1914» -гурт з України.
Да, сегодня! Выложу видосик у себя на канале: https://youtube.com/@metalgigs_us?si=8wxfQe8xukqPm4Sq…
Жена 14 лет не понимала, почему муж пьет и называет ее Джоном Ну в целом пофиг, кого он будет драть, музыка лучше не стала
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!
о боже, КТО все эти люди — а главное ЗАЧЕМ
Ветошь написал(а):
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!
А я курить бросил. Может зря?
По всей вероятности, больше гордиться ему нечем