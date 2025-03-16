Victim Path
16.03.2025

Внезапная новинка: сингл VICTIM PATH «Polar Lights»

Новинки и новости

Беларуский VICTIM PATH в последние годы как-то пропал с радаров: после дебютника Surrounded By Pain далекого 2012-го (когда еще жуткими воплями и визуалом фронтменствовал Farmakon) группа выпустила пару синглов, дала немного концертов — ну и на этом, казалось бы, все. Однако же нет.

На Bandcamp-страничке VICTIM PATH сейчас значится «Depressive Dark Black Metal, Poland», и в мае парни реализуют второй лонгплей Lost In Stellar, «Polar Lights» из которого, оценивая смену музыкального курса за десяток лет, можно послушать прямо сейчас.

«Для нас этот альбом — сплетение контрастов, настроений и эмоций; череда воспоминаний, ведущих от суицидально-депрессивных мотивов к морозно-колючему атмосферному блэк-металу. Тягучие, гнетущие, давящие, будто надгробие, эпизоды сменяются внезапными вспышками агрессии, чтобы затем неожиданно раствориться в звенящей элегической печали северных пейзажей. Катaрсис рождается в единении с природой и постижении ее тайн, наполняя душу завораживающим покоем ледяных пустошей».

И хотя за окнами весна, не сезон, предлагаю ознакомиться и как следует поморозиться.

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