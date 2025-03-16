Внезапная новинка: сингл VICTIM PATH «Polar Lights»Новинки и новости
Беларуский VICTIM PATH в последние годы как-то пропал с радаров: после дебютника Surrounded By Pain далекого 2012-го (когда еще жуткими воплями и визуалом фронтменствовал Farmakon) группа выпустила пару синглов, дала немного концертов — ну и на этом, казалось бы, все. Однако же нет.
На Bandcamp-страничке VICTIM PATH сейчас значится «Depressive Dark Black Metal, Poland», и в мае парни реализуют второй лонгплей Lost In Stellar, «Polar Lights» из которого, оценивая смену музыкального курса за десяток лет, можно послушать прямо сейчас.
«Для нас этот альбом — сплетение контрастов, настроений и эмоций; череда воспоминаний, ведущих от суицидально-депрессивных мотивов к морозно-колючему атмосферному блэк-металу. Тягучие, гнетущие, давящие, будто надгробие, эпизоды сменяются внезапными вспышками агрессии, чтобы затем неожиданно раствориться в звенящей элегической печали северных пейзажей. Катaрсис рождается в единении с природой и постижении ее тайн, наполняя душу завораживающим покоем ледяных пустошей».
И хотя за окнами весна, не сезон, предлагаю ознакомиться и как следует поморозиться.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Комментарии
Дед Аким:
Тяжелая эмоциональная сложная песня, далеко не каждая может достойно исполнить, так чтобы зацепило, Майли может
Вот это почему -то — не загрузилось , сейчас загружу,…
Дед Аким:
Дед Аким:
Все группы которые загружал, статусные, авторитетные, хочется для разнообразия кого-то молодого. Поп певиц тысячи, хотел бы выделить Майли Сайрус. Она красивая, но …
Александр:
Pvalerak написал(а):
))))) Дружище Христос, извини, деменция, импотенция + алкоголизм )) Вообщем старческий склероз )) Я люблю по балагурить, ну и по брюзжать по старико…
Юрий:
Pvalerak:
))))) Дружище Христос, извини, деменция, импотенция + алкоголизм )) Вообщем старческий склероз )) Я люблю по балагурить, ну и по брюзжать по стариковски )) С наилучшими по…
Sonne:
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Ad Noctum:
Ветошь написал(а):
Кто-нибудь вообще у Гали после Gorgoroth слышал что-то интересное?
Ну так галина больше по эпатажу, чем по музлу. Справедливости ради, от �…
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Ветошь:
Ожидаемый просто капец как! Главное, чтоб не подвели. Предшественник по мне так был неоднозначен.…
Ветошь:
Кто-нибудь вообще у Гали после Gorgoroth слышал что-то интересное? Имхо, он не особенно талантливый чувак.…
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