Внезапная новинка PESTILENTIA «Heralds Of Anguish»Новинки и новости
Минская PESTILENTIA то прощалась, то залегала на дно, однако в итоге таки оказалась живей всех живых и в прошлом месяце выпустила самый свой разнообразный релиз: третий альбом Heralds Of Anguish (предшественник Where The Light Dies был реализован 8 лет назад).
Любопытно, что первый отзыв, услышенный об этом альбоме, был, мол, то же самое, переваривание переваренного, уныло, ничего нового, скучно. И… нет, совершенно не так. Это все, что угодно, только не скучно и не уныло. Богатый, объемный, насыщенный звук, в котором каждую секунду 36-минутной записи что-то меняется и происходит: мириады переплетающихся гитарных партий, скромные полуфоновые, но атмосферные клавишные (впервые, кажется, появившиеся в истории PESTILENTIA), замысловатые аранжировки, — ровно настолько, чтобы, сильно не выдвигаясь за рамки ортодоксального блэка, варьировать настроенческие пейзажи (в финале пробивается прям-таки элегическая меланхолия). Ничего жанрово нового, это правда. Но за инновациями к PESTILENTIA вроде и не ходили.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Комментарии
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Виктор:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Писюн с глазами:
Пиздит дяденька. Наверняка и страшно ему, и жалеет. Синька чмо, и когда доходит до алкоголизма, удовольствия там мало…
Юрий:
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образ жизни, и
выглядел так хорошо,
что его было просто
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Potato Lich:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Юрий:
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее существование , когда �…
Зануда:
jurgis:
40PT написал(а):
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+ Witching Hour…
40PT:
Павага, што вырашыў своечасова сыйсці, а не выступаць да здыхаты. Здароўе перш за ўсё. Трэба песню Metal We Bleed пераслухаць…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как �…
Писюн с глазами:
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как может.…
jurgai:
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