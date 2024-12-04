PESTILENTIA band
04.12.2024

Внезапная новинка PESTILENTIA «Heralds Of Anguish»

Новинки и новости

Минская PESTILENTIA то прощалась, то залегала на дно, однако в итоге таки оказалась живей всех живых и в прошлом месяце выпустила самый свой разнообразный релиз: третий альбом Heralds Of Anguish (предшественник Where The Light Dies был реализован 8 лет назад).

Любопытно, что первый отзыв, услышенный об этом альбоме, был, мол, то же самое, переваривание переваренного, уныло, ничего нового, скучно. И… нет, совершенно не так. Это все, что угодно, только не скучно и не уныло. Богатый, объемный, насыщенный звук, в котором каждую секунду 36-минутной записи что-то меняется и происходит: мириады переплетающихся гитарных партий, скромные полуфоновые, но атмосферные клавишные (впервые, кажется, появившиеся в истории PESTILENTIA), замысловатые аранжировки, — ровно настолько, чтобы, сильно не выдвигаясь за рамки ортодоксального блэка, варьировать настроенческие пейзажи (в финале пробивается прям-таки элегическая меланхолия). Ничего жанрово нового, это правда. Но за инновациями к PESTILENTIA вроде и не ходили.

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