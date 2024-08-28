the crown guitarist marcus sunesson returns new single
28.08.2024

Внести корону! Слушаем новинку THE CROWN «Churchburner»

Новинки и новости

Шведы THE CROWN, каждый лонгплей которых ждешь как корону праздник, анонсировали на октябрь диск с «оригинальным» названием Crown Of Thorns. Хотя, возможно, это пасхалка: в этом году в состав вернулся гитарист Marcus Sunesson.

«Маркус ушел из группы в 2012 году, и мы скучали по его уникальной, эмоциональной гитарной работе на альбомах вроде Deathrace King и Crowned In Terror. Он много чего привнес в будущий релиз Crown Of Thorns, и, помимо студийного материала, вы также увидите его с нами на концертных площадках. Отличные, мы считаем, новости, а также новый, свежий старт для команды!»

В 2022 году THE CROWN также обновили ритм-секцию, ну а первым синглом будущего альбома группа показала «Churchburner».

«Тема начинается с реверанса в сторону слееровского «Postmortem», но далее вырастает в монстра иного рода. В ней классный грув, а также темп, не совсем характерный для нашей музыки. Много триплетов. Йохан в «Churchburner» просто огнище, а Маркус залудил шикарный соляк!»

Ну что тут еще добавишь? Ждем альбом!

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Жду! Тем более «Cobra Speed Venom» и «Royal Destroyer» (боже, что за Джон Милтон этот Вильям Блэйк, сочинивший такие названия) были хороши. Рад за возвращения малыша Матти, хотя музыкально The Crown это, скорее, дуэт Тервонен- Ульсфельт. И уход последнего пару лет назад как-то беспокоит.

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