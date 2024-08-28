Внести корону! Слушаем новинку THE CROWN «Churchburner»Новинки и новости
Шведы THE CROWN, каждый лонгплей которых ждешь как
корону праздник, анонсировали на октябрь диск с «оригинальным» названием Crown Of Thorns. Хотя, возможно, это пасхалка: в этом году в состав вернулся гитарист Marcus Sunesson.
«Маркус ушел из группы в 2012 году, и мы скучали по его уникальной, эмоциональной гитарной работе на альбомах вроде Deathrace King и Crowned In Terror. Он много чего привнес в будущий релиз Crown Of Thorns, и, помимо студийного материала, вы также увидите его с нами на концертных площадках. Отличные, мы считаем, новости, а также новый, свежий старт для команды!»
В 2022 году THE CROWN также обновили ритм-секцию, ну а первым синглом будущего альбома группа показала «Churchburner».
«Тема начинается с реверанса в сторону слееровского «Postmortem», но далее вырастает в монстра иного рода. В ней классный грув, а также темп, не совсем характерный для нашей музыки. Много триплетов. Йохан в «Churchburner» просто огнище, а Маркус залудил шикарный соляк!»
Ну что тут еще добавишь? Ждем альбом!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 88
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Комментарии
Ad Noctum:
Жду! Тем более «Cobra Speed Venom» и «Royal Destroyer» (боже, что за Джон Милтон этот Вильям Блэйк, сочинивший такие названия) были хороши. Рад за возвращения малыша Матти, хотя музыка…
СиРОЖА:
Другой Александр написал(а):
Я как-то пропустил начало этого сериала про СиРОЖУ и Хэммета. Давно он уже идёт. Даже любопытно стало, где первую серию можно посмо…
Черноярец:
Том случай, когда из-за своей русофобии цензура Запада убила музыкальный коллектив. Чтоб они все посдыхали!…
Другой Александр:
Я как-то пропустил начало этого сериала про СиРОЖУ и Хэммета. Давно он уже идёт. Даже любопытно стало, где первую серию можно посмотреть?…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
А ты мог бы так усердно не доказывать, что тебе похуй
написать несколько предложений — это такое невероятное усердие для тебя, да? :)…
Potato Lich:
Виктор написал(а):
ты мог бы просто написать: «сперва добейся»
А ты мог бы так усердно не доказывать, что тебе похуй…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
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Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуаль�…
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несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
Ну такое чувство, что за никами Сирожы и Виктора скрываются изрядно поддавшие Мальмстин и Сатриани как минимум
ты мог бы просто написа�…
Виктор:
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СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.
нет, мне просто у…
Potato Lich:
Ну такое чувство, что за никами Сирожы и Виктора скрываются изрядно поддавшие Мальмстин и Сатриани как минимум …
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.
нет, мне просто удобнее было так с�…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
несомненно призванные подчеркнуть утонченность и интеллектуальный уровень автора.
нет, мне просто удобнее было так сформулировать. Н�…
Жду! Тем более «Cobra Speed Venom» и «Royal Destroyer» (боже, что за Джон Милтон этот Вильям Блэйк, сочинивший такие названия) были хороши. Рад за возвращения малыша Матти, хотя музыкально The Crown это, скорее, дуэт Тервонен- Ульсфельт. И уход последнего пару лет назад как-то беспокоит.