Визит с того света: ASTARTE выпускают «Blackdemonium: The Last Ritual»Новинки и новости
Греческая ASTARTE играла с конца 90-х — одна из первых all-female блэк-метал групп, она вошла в историю не только благодаря этому статусу — но также очень неплохому мелодичному дэз-блэку, красочными образами и яростным выразительным вокалом красотки Maria ‘Tristessa’ Kolokouri. За свою историю коллектив выпустил пять альбомов — а в 2014-м Tristessa умерла от рака в возрасте 37 лет.
Превозмогая утрату, муж певицы Nicolas Maiis не только основал банк крови ее имени (Мария умерла от лейкемии), но также занялся изданием коллекционных релизов — и, главное, решил закончить альбом, над которым группа работала до трагедии.
Так, много лет спустя, к выпуску готовится Blackdemonium, финальный полноформатник ASTARTE, с вокалами Tristessa и песнями, созданными парой совместно. С учетом этой специфики звучание, говорит Nicolas, будет несколько отличаться от привычного: «Мы выбрали более олдскульные лаконичные вещи, агрессивные и прямолинейные. Добро пожаловать в последний опус ASTARTE. Tristessa споет вам еще один раз».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 231
Читайте также:
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
SABATON: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика»
-
Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Evan Seinfeld, BIOHAZARD: «OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию»
-
SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци
-
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
-
Умер Ace Frehley
-
Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»
-
Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)
-
Nick Barker о своем состоянии здоровья: «Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет»
Комментарии
Дед Аким:
Новинки
Первые русские новинки
Новый клип и аранжировка песни
КИНО — Разреши мне (офиц�…
kvltist:
х.з. что тут слушать, а вот деда Акима кликнуть можно — он расскажет наверняка что по чём.…
Камерад Шайтан:
Дед Аким:
Песня реально классная, смесь миксов и жанров тяжелого метала, великолепно!!!…
Дед Аким:
Классная анимация появилась, летучие мышки — вампирки, паук или какой вид, не сильно в биологии разбираюсь, изображение Бэтмена, Настенька обновила привычную тему, …
Дед Аким:
И вне голосования
Обожаю эту группу, считаю на одном уровне с великими Iron Maiden!!!
Ария «Ког…
Дед Аким:
Октябрь в плане музыке удался, много достойных релизов и альбомов вышло
Новые альбомы
От�…
Другой Александр.:
Христос Не Воскрес написал(а):
вроде и не употреблял ещёчертовы летучие мыши — теперь закрываю глаза так и продолжают метаться
Переборщили с мышами. Если …
Другой Александр.:
В марте говорили, что альбом почти записан и выйдет в 2026-м.…
Христос Не Воскрес:
вроде и не употреблял ещёчертовы летучие мыши — теперь закрываю глаза так и продолжают м�…
Олаф:
Сабатоша написал(а):
Олаф написал(а):
Последний альбом — это какое то позорище на самом деле. Как будто его нейросеть написала. 0 запоминающихся или цепляющих �…
Сабатоша:
Олаф написал(а):
Последний альбом — это какое то позорище на самом деле. Как будто его нейросеть написала. 0 запоминающихся или цепляющих моментов. Последние 2 …
kvltist:
вошла в историю «all-female» ИМЕННО благодаря all-female
х.з. что тут слушать, а вот деда Акима кликнуть можно — он расскажет наверняка что по чём.