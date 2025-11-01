Визит с того света: ASTARTE выпускают «Blackdemonium: The Last Ritual»

Astarte
Греческая ASTARTE играла с конца 90-х — одна из первых all-female блэк-метал групп, она вошла в историю не только благодаря этому статусу — но также очень неплохому мелодичному дэз-блэку, красочными образами и яростным выразительным вокалом красотки Maria ‘Tristessa’ Kolokouri. За свою историю коллектив выпустил пять альбомов — а в 2014-м Tristessa умерла от рака в возрасте 37 лет.

Превозмогая утрату, муж певицы Nicolas Maiis не только основал банк крови ее имени (Мария умерла от лейкемии), но также занялся изданием коллекционных релизов — и, главное, решил закончить альбом, над которым группа работала до трагедии.

Так, много лет спустя, к выпуску готовится Blackdemonium, финальный полноформатник ASTARTE, с вокалами Tristessa и песнями, созданными парой совместно. С учетом этой специфики звучание, говорит Nicolas, будет несколько отличаться от привычного: «Мы выбрали более олдскульные лаконичные вещи, агрессивные и прямолинейные. Добро пожаловать в последний опус ASTARTE. Tristessa споет вам еще один раз».

