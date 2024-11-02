VINTERSORG анонсировал новый релиз. «Грядут эпические времена»

«В процессе мастеринга нового VINTERSORG, — обновил сетевой статус группы Andreas “Vintersorg” Heldund. — Это новый шаг для группы… но не опасайтесь, что мы сбились с пути.

Это будет «водный» альбом под названием Vattenkrafternas spel («Игра сил воды»), четвертая часть нашего цикла, посвященного Элементам. Грядут эпические времена».

Ну а пока мы все ждем времен эпических, в этом году Андреас выпустил сольник: альбом Dunkelgl​ö​d своего нового проекта DIMBILD. Для тех, кто любит нордический фолк, акустику — и, разумеется, вокал Винтерзорга.

Хороший альбом — хотя, честно, как всегда с фолковыми изысканиями маэстро, меня лично хватает только на пару треков. Дальше становится скучно.

Тем не менее, делюсь!

<a href="https://dimbild.bandcamp.com/album/dunkelgl-d">Dunkelglöd by Dimbild</a>

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