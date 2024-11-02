VINTERSORG анонсировал новый релиз. «Грядут эпические времена»Блог
«В процессе мастеринга нового VINTERSORG, — обновил сетевой статус группы Andreas “Vintersorg” Heldund. — Это новый шаг для группы… но не опасайтесь, что мы сбились с пути.
Это будет «водный» альбом под названием Vattenkrafternas spel («Игра сил воды»), четвертая часть нашего цикла, посвященного Элементам. Грядут эпические времена».
Ну а пока мы все ждем времен эпических, в этом году Андреас выпустил сольник: альбом Dunkelglöd своего нового проекта DIMBILD. Для тех, кто любит нордический фолк, акустику — и, разумеется, вокал Винтерзорга.
Хороший альбом — хотя, честно, как всегда с фолковыми изысканиями маэстро, меня лично хватает только на пару треков. Дальше становится скучно.
Тем не менее, делюсь!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
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Обновления
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VINTERSORG анонсировал новый релиз. «Грядут эпические времена»
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Комментарии
Potato Lich:
Виктор написал(а):
Александр написал(а):
Всех из группы считаете переоценёнными или по отдельности кто-то норм?
ну да, наверное Даймбэг по его мнению тоже пр…
juris:
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но д…
Писюн c глазами:
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
вокал Ансельмо похож на натужный блев
Это классическая история. Когда разговоры про манеру вокала заменяют р�…
Sonder77:
Ваще похВсё еще не теряю еще надежд на новый альбом от слесарей…
griwski:
А вот и вышел альбом. Пожалуй, заберу свои слова выше, выражающее предвзятость. Сингл вне контекста альбома воспринимался совсем иначе. Это очень хорошая пластинка …
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
вокал Ансельмо похож на натужный блев
Это классическая история. Когда разговоры про манеру вокала заменяют разговоры собстве…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
А, и да, Пантера — хуйня.
от глухомана вроде тебя другого мнения и не ожидалось…
Виктор:
Чингачгук написал(а):
Ну не придумали бы они, кто-нибудь другой бы придумал. Музыка это чистой воды физика, не надо здесь быть Айомми, чтобы фузз уметь. На гитар�…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
«Сабсы» не просто крутые, это начало начал, это основа, мать твою, тяжелой музыки, без них не было бы НИ-ЧЕ-ГО. Нравится тебе это или н…
40PT:
Писюн c глазами:
Чингачгук написал(а):
Не нравится саббат — можешь написать, что говно. Так собственно и делаю
Вполне здравая точка зрения.
Пантера — унылое говно. Или про ни…
Чингачгук:
Дружище Христос написал(а):
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что приш�…
Merzbow:
А что Тим? Поди снова будет нанимать частного детектива для убийства. Только уже не жены, а бывших членов группы.…
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