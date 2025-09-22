Видеоинтервью. INNER MISSING: «Есть ощущение, что ты живем в преддверии чего-то масштабного. Как раньше уже не будет»

INNER MISSING — одно из первых имен, которое приходит в голову, стоит только заговорить об окологотической сцене России. В 2022-м дуэт, однако, сменил прописку на израильскую (что-то случилось), и… дальше стало не то чтобы лучше. Почитав сетевые баталии Pavel ‘Sigmund’ Krasnov с пропалестинскими активистами (в том числе из числа метал-тусовки), про отмены концертов и прочее-прочее, я решила пообщаться предметно: каково в текущей локальной и мировой ситуации жить и творить?

В прошлом году INNER MISSING выпустили на Inverse Records десятый альбом The Diary — кому близок жанр и кто еще не слышал, ознакомьтесь непременно!

Ну а пока — наш разговор.

