Видео недели: ORBIT CULTURE «Hydra»Новинки и новости
«Визуальное вдохновение мы черпали из фильмов «Дюна» — и, в принципе, звук тоже отражает их общее настроение: массивные грохочущие барабаны как бы предупреждают, что из песков грядет нечто угрожающее. Ряди съемок мы отправились в калифорнийскую пустыню, нашли идеальную локацию и снимали как есть: никаких зеленых экранов или трюков, просто четверо шведов потеют и запекаются в адской песчаной жаре».
В октябре мело-грув-дэзеры ORBIT CULTURE выпускают пятый альбом Death Above Life (если, конечно, сами доживут со своими летними съемочными экспериментами) — и до сих пор эти ребята ерунды делали. Так что ждем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 141
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2 комментария
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Комментарии
Antonarchus:
Юрий:
понурый митолизд:
на клип видимо и ушел весь бюджет — смотреть без звука вполне…
jurgis:
тут Дед Аким нужен — он расставит нужные «кнопочные» акценты…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Вдруг это будущая кнопочница Cradle of Filth?
Только если крэдлы принимают гитарных задротов. https://www.youtube.com/watch?v=3zjaYuUsa_I…
Ad Noctum:
«в свои всего лишь 29, британка»
… уже два года, как должна быть в могиле, раз такая рокстарз. …
jurgai:
Юрий:
Король умер , а это говнище. Правда , правда . включил их на спотифай . и прослушав четыре песни на перемотке выключил нахер , и больше не хочу это говнище слушать ! это…
Алексей:
Если бы Слай реально жил в Талсе, то эти перцы курили бы бамбук (ну, если бодаться, кто король, ибо сериал чёткий и Слай рулит!!!)…
Пидарас:
G D:
D написал(а):
А Гари Холт гитарист классный, особенно риффы..
Не то, что Хэммет…*)…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские �…
на клип видимо и ушел весь бюджет — смотреть без звука вполне
— и до сих пор эти ребята ерунды делали. ©