orbitcultureband
29.07.2025

Видео недели: ORBIT CULTURE «Hydra»

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«Визуальное вдохновение мы черпали из фильмов «Дюна» — и, в принципе, звук тоже отражает их общее настроение: массивные грохочущие барабаны как бы предупреждают, что из песков грядет нечто угрожающее. Ряди съемок мы отправились в калифорнийскую пустыню, нашли идеальную локацию и снимали как есть: никаких зеленых экранов или трюков, просто четверо шведов потеют и запекаются в адской песчаной жаре».

В октябре мело-грув-дэзеры ORBIT CULTURE выпускают пятый альбом Death Above Life (если, конечно, сами доживут со своими летними съемочными экспериментами) — и до сих пор эти ребята ерунды делали. Так что ждем!

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2 комментария

  • понурый митолизд написал(а):

    на клип видимо и ушел весь бюджет — смотреть без звука вполнеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Юрий написал(а):

    — и до сих пор эти ребята ерунды делали. ©

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