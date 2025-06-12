Видео недели: новый клип Till Lindemann «Und die Engel singen»Новинки и новости
От RAMMSTEIN новостей особо не слышно; Till Lindemann же продолжает сольную карьеру. В последнее время, правда, в основном по-маленькому, выкидывая раз в пару месяцев новый трек с клипом. И выезжая на очередные гастроли.
Так, на днях был реализовано отличное, стильное, очень «линчевское» по подаче и ощущению видео «Und die Engel singen». Что, наверное, можно понимать как трибьют почившему мастеру: когда-то, на заре RAMMSTEIN’овской карьеры коллаборация с именитым режиссером сильно помогла прославиться группе — ну а теперь, со всем уважением и пиететом, создатели клипа и Тилль приносят свой странный черный венок к нерукотворному памятнику Дэвида.
Выразительный клип, хорошая песня. Кто живет в Европе — не пропустите гастроли этого года.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 63
Читайте также:
- «Понимаем ли мы вообще, что творим?» Смотрим постапокалиптический эпик LORNA SHORE «Oblivion»
- Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
- Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS
- Офигели ли!.. Новинка HATE «Iphigenia»
- Минутка позитива: смотрим клип DYMNA LOTVA «Ідзі І Глядзі»
- Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»
- Клип января: NACHTBLUT «Stirb langsam» об опасностях пьянства
- Расхитители черепов: смотрим замогильно атмосферный клип GRIMA «Skull Gatherers»
- Ностальгическая сказочная готика в новом клипе LACRIMOSA «Avalon»
- Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOOD
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Ihsahn: «Чем ближе ты к народу, тем сложнее добиться ощущения магии»
-
Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
-
Не нравится SLEEP TOKEN? Тогда для вас плохие новости!
-
Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 2
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1
-
ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»
-
Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»
-
Фестивальный мини-отпуск
-
Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт
Комментарии
понурый митолизд:
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
унорвегов
Норвежцев.
«правописатель» херов…
jurgai:
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
унорвегов
Норвежцев.
шоб мы делали без великого учителя и наставника(это �…
Polaris:
Тут смотря как подойти. Вот цитата из учебника Мориса Корнфорта по диалектическому материализму: «В условиях, когда люди пребывают почти в полном неведении относит…
Чингачгук:
Камерад Шайтан:
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
унорвегов
Норвежцев.
шоб мы делали без великого учителя и наставника(это я про Ишана, если шо) а без…
goremyka:
Дружище Христос:
Дед Аким:
Злой читатель написал(а):
Дед Аким написал(а):
красавицы
> Шарон Ден Адель
Ваши вкусы специфичны, батенька..
Ну не знаю, она многим нравится…
Дед Аким:
Если не знать кто это, по внешнему виду в свитере можно принять за учителя истории в колледже, а дядька крутой, стоял у истоков экстремального Блэка, не спился, не сн�…
Злой читатель:
Дед Аким написал(а):
красавицы
> Шарон Ден Адель
Ваши вкусы специфичны, батенька..…
понурый митолизд:
у многих норвегов в частности украли часть магии и сакральности ВЯЗАНЫЕ БАБУШКИНЫ свитера…
Юрий:
Реально . такое хорошее начало композиции , было , аж понравилось , а потом какие то нах ненужные соло , и воще куда то покатилось всё по наклонной … В итоге , мимо (…
Выразительная хрень