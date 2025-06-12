lindemann engelsingen
12.06.2025

Видео недели: новый клип Till Lindemann «Und die Engel singen»

Новинки и новости

От RAMMSTEIN новостей особо не слышно; Till Lindemann же продолжает сольную карьеру. В последнее время, правда, в основном по-маленькому, выкидывая раз в пару месяцев новый трек с клипом. И выезжая на очередные гастроли.

Так, на днях был реализовано отличное, стильное, очень «линчевское» по подаче и ощущению видео «Und die Engel singen». Что, наверное, можно понимать как трибьют почившему мастеру: когда-то, на заре RAMMSTEIN’овской карьеры коллаборация с именитым режиссером сильно помогла прославиться группе — ну а теперь, со всем уважением и пиететом, создатели клипа и Тилль приносят свой странный черный венок к нерукотворному памятнику Дэвида.

Выразительный клип, хорошая песня. Кто живет в Европе — не пропустите гастроли этого года.

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