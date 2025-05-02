Весна пришла! Секс-мерч от GHOST и PIG DESTROYER

Весна пришла! Секс-мерч от GHOST и PIG DESTROYERБлог
Майки, пиво, флаги и вот это вот все — слишком банально и просто, и никто в соцсетях не репостит, например, известие о выходе новой серии трикотажа от того или иного коллектива. То ли дело — интимные игрушки! Не то чтобы никто ранее не додумывался (у GWAR было, к примеру, совсем экзотично!), но… всегда приятно. И всегда гарантированная публичность.
Сначала, подготовившись к Дню Матери, GHOST представили пурпурный “ghildo”, вылепленный, говорят, аккурат в размер Papa V Perpetua (17.78 см в длину и 5 диаметром). Стоимостью 130 долларов. И его уже полностью раскупили.
Ну а если какой-то матери «deep purple по Ghost’у» не достался, на помощь готовы прийти PIG DESTROYER. Причем гораздо дешевле.
На bandcamp-странице группы появился сет анальных пробок, больших, средних и малых, с лого или изображением музыкантов заслуженного коллектива. Причем многие тоже уже разобраны! Но еще не поздно. Пока есть большие за $35. Сделайте родным и близким проникновенный подарок.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Комментарии
Дед Аким:
Одна из лучших песен хитов Мадонны.
Но блин, кавер от Майли ещё круче. Майли Сайрус мега талантливая и крутая.
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jurgai:
Другой Александр:
«На этот раз, правда, в неадеквате была сама жертва.»
Не в неадеквате, а будучи одержимой.…
Harvey Keitel:
Хонгильдон написал(а):
С Grima тоже непонятный хайп. ИМХО. Неужели металхэды стали вестись на промоушн. Столько достойных команд… навязчивая реклама это читерс�…
Писюн с глазами:
Дед Аким:
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Другой Александр:
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Каверов много выходило на группу и на этот шедевр, мне очень нравятся два…
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Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Какая шикарная девочка красавица Дарья Зарицкая с гитаристом мирового класса Сергеем Шершнем, я потом им отдельный выпуск посвящу
Дев�…
Дед Аким:
Какая шикарная девочка красавица Дарья Зарицкая с гитаристом мирового класса Сергеем Шершнем, я потом им отдельный выпуск посвящу…
Дед Аким:
Можно по разному относится к музыке группы, явлению Гранж Рок в целом, но любой меломан должен знать, или ознакомиться, или хотя бы слышать про группу Nirvana. Это было я…
goremyka:
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