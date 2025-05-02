pigdestroyer bplugs
02.05.2025

Весна пришла! Секс-мерч от GHOST и PIG DESTROYER

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Майки, пиво, флаги и вот это вот все — слишком банально и просто, и никто в соцсетях не репостит, например, известие о выходе новой серии трикотажа от того или иного коллектива. То ли дело — интимные игрушки! Не то чтобы никто ранее не додумывался (у GWAR было, к примеру, совсем экзотично!), но… всегда приятно. И всегда гарантированная публичность.

Сначала, подготовившись к Дню Матери, GHOST представили пурпурный “ghildo”, вылепленный, говорят, аккурат в размер Papa V Perpetua (17.78 см в длину и 5 диаметром). Стоимостью 130 долларов. И его уже полностью раскупили.

ghost dildo

deep purple по ghost’у

Ну а если какой-то матери «deep purple по Ghost’у» не достался, на помощь готовы прийти PIG DESTROYER. Причем гораздо дешевле.

На bandcamp-странице группы появился сет анальных пробок, больших, средних и малых, с лого или изображением музыкантов заслуженного коллектива. Причем многие тоже уже разобраны! Но еще не поздно. Пока есть большие за $35. Сделайте родным и близким проникновенный подарок.

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