Hulder
24.06.2026

«Верный традициям скандинавского блэк-метала». HULDER выпускают третий альбом «Verbolgen»

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Американский блэковый дуэт HULDER, во главе которого значится трушная дама, гитаристка-вокалистка бельгийского происхождения Marliese Osborne, анонсировал на начало августа третий полноформатник Verbolgen.

«Состоящий из девяти композиций общей продолжительностью чуть более 48 минут, Verbolgen явился самой зрелой и цельной работой дискографии HULDER. Его песни обращаются к темам родовой памяти, аутентичности природы и древних обрядов, а тексты, написанные на английском, фламандском и прагерманском языках, придают этим образам еще большую глубину.

Оставаясь верным традициям скандинавского блэк-метала, Verbolgen в то же время тяготеет к более атмосферному и почти ритуальному звучанию. Стремительные, насыщенные риффами композиции здесь соседствуют с более медитативными и созерцательными фрагментами, а акустические инструменты и колесная лира становятся органичной частью музыкального полотна.

Многоязычие альбома — не просто художественный прием. Оно подчеркивает глубокую связь пластинки с мифологическими и фольклорными традициями дохристианской Европы, простирающимися от германских низин до кельтских земель северо-западной части континента.

Verbolgen также открывает новую главу в истории самого проекта. Если прежде HULDER воспринимался как сольное творение своей создательницы, то отныне Necreon, ранее участвовавший в нескольких релизах в качестве сессионного музыканта, официально становится полноценным творческим партнером».

Видела группу вживую несколько лет назад, и было довольно скучно, как по музыке, так и в плане перфоманса. Однако если пресс-релиз не врет, и релиз действительно такой замечательно-зрелый, давайте попробуем.

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3 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.

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  • MRK написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.
    не просто чувак, а Sam Osborne (видимо брат или муж)… https://www.metal-archives.com/artists/Sam_Osborne/481355 кстати, гитарист неплохого бэнда Funebrarumhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Polyphemus написал(а):

    И на половине песен барабанит Эрик (ex Aeternus, ex Gorgoroth), наконец то проявился чувак. Один из лучших скандинавских драммеров.

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