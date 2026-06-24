«Верный традициям скандинавского блэк-метала». HULDER выпускают третий альбом «Verbolgen»Новинки и новости
Американский блэковый дуэт HULDER, во главе которого значится трушная дама, гитаристка-вокалистка бельгийского происхождения Marliese Osborne, анонсировал на начало августа третий полноформатник Verbolgen.
«Состоящий из девяти композиций общей продолжительностью чуть более 48 минут, Verbolgen явился самой зрелой и цельной работой дискографии HULDER. Его песни обращаются к темам родовой памяти, аутентичности природы и древних обрядов, а тексты, написанные на английском, фламандском и прагерманском языках, придают этим образам еще большую глубину.
Оставаясь верным традициям скандинавского блэк-метала, Verbolgen в то же время тяготеет к более атмосферному и почти ритуальному звучанию. Стремительные, насыщенные риффами композиции здесь соседствуют с более медитативными и созерцательными фрагментами, а акустические инструменты и колесная лира становятся органичной частью музыкального полотна.
Многоязычие альбома — не просто художественный прием. Оно подчеркивает глубокую связь пластинки с мифологическими и фольклорными традициями дохристианской Европы, простирающимися от германских низин до кельтских земель северо-западной части континента.
Verbolgen также открывает новую главу в истории самого проекта. Если прежде HULDER воспринимался как сольное творение своей создательницы, то отныне Necreon, ранее участвовавший в нескольких релизах в качестве сессионного музыканта, официально становится полноценным творческим партнером».
Видела группу вживую несколько лет назад, и было довольно скучно, как по музыке, так и в плане перфоманса. Однако если пресс-релиз не врет, и релиз действительно такой замечательно-зрелый, давайте попробуем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 306
3 комментария
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Комментарии
Polyphemus:
И на половине песен барабанит Эрик (ex Aeternus, ex Gorgoroth), наконец то проявился чувак. Один из лучших скандинавских драммеров.…
donald tusk:
понурый митолизд:
DC написал(а):
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DC:
MRK:
Другой Александр написал(а):
Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.
не просто чувак, а Sam Osborne (видимо брат и…
Tadevusz:
Другой Александр:
Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.…
понурый митолизд:
Fram:
MRK:
Дед Аким написал(а):
Дед НЕ Аким написал(а):
тут без пузыря не разобраться — пригласите Деда Акима в студию
Ничего выдающегося в плане музыки, но можно послуша…
Ветошь:
Дед Аким:
Дед НЕ Аким написал(а):
тут без пузыря не разобраться — пригласите Деда Акима в студию
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Merzbow:
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Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.
Другой Александр написал(а):
Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.
не просто чувак, а Sam Osborne (видимо брат или муж)… https://www.metal-archives.com/artists/Sam_Osborne/481355 кстати, гитарист неплохого бэнда Funebrarum
И на половине песен барабанит Эрик (ex Aeternus, ex Gorgoroth), наконец то проявился чувак. Один из лучших скандинавских драммеров.