Venom
18.04.2026

VENOM выпускает «Into Oblivion». «Дьявола мы достали по полной!»

VENOM — ну а точнее, старина Cronos и два приглашенных в конце двухтысячных музыканта Rage и Danté — объявили о выпуске нового альбома Into Oblivion (не путать с новинкой LAMB OF GOD под одноименным названием!). Предыдущий Storm The Gates 2018-го выдался довольно посредственным — хотя если от легендарного названия VENOM в принципе не ждать чего-то особенного, то может, и сойдет.

Пару дней назад был выпущен второй сингл к релизу, «Kicked Out Of Hell»: Conrad Lant таким образом, вероятно, закончил свое приключение в аду, стартовавшее в 1981-м. И вышел целеньким. Ибо суд за название, затевавшийся бывшими одногруппниками, не состоялся.

«На этой теме я как следует оттопырился. В тексте я себя поставил рангом выше Дьявола, что, считаю, поворот интересный. Даже Сатану мы в конце концов достали по полной!»

3 комментария

  • Potato Lich написал(а):

    А что можно ждать от легендарного «Venom»?
    У них хоть на одном альбоме была хорошая музыка?

  • Ваше величество написал(а):

    Абсолютно согласен , говнина , и были говниной.

  • Христос (который) Иисус написал(а):

    за «хорошей музыкой» как бэ не по адресуhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

