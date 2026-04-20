«В мире, где сакральные символы коммерциализируются, KRIIGERKVLT стоит особняком. Это не спектакль». Новый проект от создателя HEILUNG

Новый проект от создателя HEILUNG
HEILUNG сейчас вроде как взяли концертно-творческую паузу, однако основатель и вокалист проекта Kai Uwe Faust уходить со сцен отказался. Вместе с частью хора HEILUNG он основал новый трайбл-проект KRIIGERKVLT.
«KRIIGERKVLT не привязан к какой-либо конкретной культурной идентичности, исторической эпохе или жанру. Он использует широкий спектр выразительных средств: гроул, горловое пение, дроуны, фортепиано, арфу, маримбу, гитару и никельхарпу. В какой бы форме ни проявлялось их творчество, в его основе неизменно остаются интенсивность, атмосфера и ощущение единения».
Первой сингловой вещью проект представил единение с тибетским буддизмом в теме «Mahakala».
«В мире, где сакральные символы коммерциализируются или лишаются своего подлинного контекста, KRIIGERKVLT стоит особняком. “Mahakala” — это не спектакль. Это призыв столкнуться с мощными скрытыми силами внутри каждого из нас — но не посредством слепого насилия, а через осознанность, дисциплину и преображение.
«Mahakala» обращается к образу гневного божества из тибетского буддизма. Однако несмотря на его устрашающий облик, KRIIGERKVLT подчеркивают: Махакала не является злом. Напротив, речь о том, что истинный враг скрывается внутри нас самих. Наши привязанности, наши заблуждения, наш внутренний хаос — вот те тени, что Махакала пожирает своим черным огнем.
KRIIGERKVLT обращаются к Махакале не как чужаки, а как искатели огня, что горит в каждой культурной традиции. Эта песня насыщенная, сырая и бескомпромиссная. Она описывает столкновение с собственной тенью, путь духовного воина и растворение эго».
Автор: Anastasiya
Ваше величество:
Чисто для себя дяденьки развлекаются . Убери из упоминания Киану , и никто внимание на эту группу не обратит.…
asdf:
Ваше величество:
Абсолютно любая музыка на любителя , и не за чем оправдываться , и кому то чего то доказывать . не нравится — не слушай , и всё.…
MRK:
«Но, с другой стороны, многих он и разочарует» — это, видимо, тоже есть признак отличного альбома…
Александр:
Ad Noctum написал(а):
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.
В точку!…
Ad Noctum:
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.…
Antonarchus:
Zaebis’! …
Духаст Вячеславыч:
RIP Phil Cambell…
А возвращаясь к райдеру, с учетом количества народу, это еще скромно.
Вот райдер для компании из 5 или 6 человек для фуршета после деловой встречи:
2 литр�…
Алексей:
Ваше величество. написал(а):
К чему столько текста ? достаточно было написать , что они все пидоры .
И музло говно, и звук пластилиновый… короче непотребщина …
Satan:
Христос (который) Иисус:
Potato Lich написал(а):
А что можно ждать от легендарного «Venom»?
У них хоть на одном альбоме была хорошая музыка?
за «хорошей музыкой» как бэ не по адресу…
Дружище Христос:
Александр написал(а):
metal_archives написал(а):
Thank you for your vigilance — we will remove all the above mentioned bands’ pages from our database.
Не нашёл у Вас группу Blackness,не могли бы Вы пожалуйста объяс�…
Ваше величество:
Potato Lich написал(а):
А что можно ждать от легендарного «Venom»?
У них хоть на одном альбоме была хорошая музыка?
Абсолютно согласен , говнина , и были говниной.…
