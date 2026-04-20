20.04.2026

«В мире, где сакральные символы коммерциализируются, KRIIGERKVLT стоит особняком. Это не спектакль». Новый проект от создателя HEILUNG

HEILUNG сейчас вроде как взяли концертно-творческую паузу, однако основатель и вокалист проекта Kai Uwe Faust уходить со сцен отказался. Вместе с частью хора HEILUNG он основал новый трайбл-проект KRIIGERKVLT.

«KRIIGERKVLT не привязан к какой-либо конкретной культурной идентичности, исторической эпохе или жанру. Он использует широкий спектр выразительных средств: гроул, горловое пение, дроуны, фортепиано, арфу, маримбу, гитару и никельхарпу. В какой бы форме ни проявлялось их творчество, в его основе неизменно остаются интенсивность, атмосфера и ощущение единения».

Первой сингловой вещью проект представил единение с тибетским буддизмом в теме «Mahakala».

«В мире, где сакральные символы коммерциализируются или лишаются своего подлинного контекста, KRIIGERKVLT стоит особняком. “Mahakala” — это не спектакль. Это призыв столкнуться с мощными скрытыми силами внутри каждого из нас — но не посредством слепого насилия, а через осознанность, дисциплину и преображение.

«Mahakala» обращается к образу гневного божества из тибетского буддизма. Однако несмотря на его устрашающий облик, KRIIGERKVLT подчеркивают: Махакала не является злом. Напротив, речь о том, что истинный враг скрывается внутри нас самих. Наши привязанности, наши заблуждения, наш внутренний хаос — вот те тени, что Махакала пожирает своим черным огнем.

KRIIGERKVLT обращаются к Махакале не как чужаки, а как искатели огня, что горит в каждой культурной традиции. Эта песня насыщенная, сырая и бескомпромиссная. Она описывает столкновение с собственной тенью, путь духовного воина и растворение эго».

