В копилку ожидаемых осенних релизов. NOVEMBERS DOOM «Major Arcana»Новинки и новости
И еще один анонс на богатый релизами сентябрь: NOVEMBERS DOOM выпустят двенадцатый альбом своей достаточно разнообразной (и всегда интересной для ознакомления) дискографии под названием Major Arcana. Взяв нехарактерно длинную паузу в шесть лет, Paul Kuhr и его волосатая дум-дэз братия старались годами; каждый, согласно заявлению лидера, вложился в написание треков — а кроме того, «вышел из зоны комфорта музыкально и лирически». Что бы это ни значило.
Хотя… какой в принципе возможен комфорт в беспокойном, нервном, грустном NOVEMBERS DOOM’овом материале, какому периоду он бы ни принадлежал?..
Титульный трек, представленный сегодня вместе с видеоклипом, демонстрирует проникновенный вокальный диалог — ну и вообще любопытный, хорошо проработанный звук, в насыщенном полотне коего все на местах. Люблю NOVEMBERS DOOM за небанальность подхода — и, конечно, ждем диск целиком! Заинтриговали.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 118
Читайте также:
- Новый клип NOVEMBERS DOOM «What We Become»
- Стриминг свежака NOVEMBERS DOOM «Hamartia». «Я искренне уверен в том, что это наш лучший альбом»
- Ноябрь в середине лета. NOVEMBERS DOOM презентовали несколько песен альбома «Bled White»
- Интервью с NOVEMBERS DOOM. «Ненавижу, когда нас сравнивают с другими группами»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATAN
-
Цитата. Schmier из DESTRUCTION: «Илон Маск мог бы накормить всех бедных и голодных»
-
Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сцене
-
Marko Hietala: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Ihsahn: «Чем ближе ты к народу, тем сложнее добиться ощущения магии»
-
Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
-
Не нравится SLEEP TOKEN? Тогда для вас плохие новости!
-
Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 2
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1
Комментарии
Ігор:
Другой Александр:
Алексей написал:
Мячеслав написал:
Алексей написал:
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть го…
Другой Александр:
создатель шлюх написал:
сотона разве феменист?
Сотона — искуситель. Он совращает баб на феминизм.…
думстер-бумбстер:
Действительно, никакой банальности! Местами просто какой то happy death doom metal. :-D Ну а если серьёзно, то весьма вкусный трэк. Прогрессивный звук, тяжесть, их фирменные риф…
Алексей:
Мячеслав написал(а):
Алексей написал(а):
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серь�…
Писюн с глазами:
создатель шлюх написал(а):
сотона разве феменист?
Ну тут все очень удобно, как и с богом: поскольку ни того, ни другого не существует, они могут быть какими у�…
создатель шлюх:
Другой Александр:
Мячеслав написал:
Алексей написал:
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?…
Nokt:
С музыкой и правда проблемы, но вот что у них отлично получается, так это тиктоки. И в целом визуал. Вроде херня херней, но эті рилзы просто отовсюду лезут. Стали игра�…
Денис:
Бармалей:
Ни одной достойной сиськи! Я так считаю,демонстрировать такое недоразумение,это как гордиться маленьким членом. Толи дело наша Катя!…
Юрий:
Видимо мы с Настей подписаны на одни и те же каналы на ютюбе , ибо я это тоже видел с утреца , и тоже не в восторге остался т услышанного ))…
Мячеслав:
Алексей написал(а):
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?…
Действительно, никакой банальности! Местами просто какой то happy death doom metal. :-D Ну а если серьёзно, то весьма вкусный трэк. Прогрессивный звук, тяжесть, их фирменные риффы и голос Пола Кюра. Порыкивает, даже когда поёт чистым. В общем, хорошо.