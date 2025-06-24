NOVEMBERS DOOM
24.06.2025

В копилку ожидаемых осенних релизов. NOVEMBERS DOOM «Major Arcana»

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И еще один анонс на богатый релизами сентябрь: NOVEMBERS DOOM выпустят двенадцатый альбом своей достаточно разнообразной (и всегда интересной для ознакомления) дискографии под названием Major Arcana. Взяв нехарактерно длинную паузу в шесть лет, Paul Kuhr и его волосатая дум-дэз братия старались годами; каждый, согласно заявлению лидера, вложился в написание треков — а кроме того, «вышел из зоны комфорта музыкально и лирически». Что бы это ни значило.

Хотя… какой в принципе возможен комфорт в беспокойном, нервном, грустном NOVEMBERS DOOM’овом материале, какому периоду он бы ни принадлежал?..

Титульный трек, представленный сегодня вместе с видеоклипом, демонстрирует проникновенный вокальный диалог — ну и вообще любопытный, хорошо проработанный звук, в насыщенном полотне коего все на местах. Люблю NOVEMBERS DOOM за небанальность подхода — и, конечно, ждем диск целиком! Заинтриговали.

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1 comment

  • думстер-бумбстер написал(а):

    Действительно, никакой банальности! Местами просто какой то happy death doom metal. :-D Ну а если серьёзно, то весьма вкусный трэк. Прогрессивный звук, тяжесть, их фирменные риффы и голос Пола Кюра. Порыкивает, даже когда поёт чистым. В общем, хорошо. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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