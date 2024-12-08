Ушла эпоха. Nicko McBrain больше не будет выступать с IRON MAIDENБлог
Даже самые и лучшие и сильные однажды сдаются, и 72-летний Nicko McBrain, 42 года отвечавший за барабанную кухню IRON MAIDEN объявил, что 7 декабря отыграл последний концерт в составе команды.
Текущий тур коллектива ‘The Future Past Tour’ включал в себя 81 шоу на нескольких континентах (видела их в прошлом месяце в Шарлотт — и это фантастика, как всегда: IM как никто из стариков поражают энергетикой, интенсивностью, перфектностью, увлекательностью происходящего каждую минуту почти двухчасового сета), и это пускай и грустный, но достойнейший момент для завершения славной карьеры (сценической; студийно музыкант продолжит работать, он обещает сразу несколько проектов). Ибо очевидно, что для перенесшего в прошлом году инсульт Нико бешеный концертный график и партии, часть которых он уже не может играть чисто физически, — нагрузка чрезмерная. Да и ради чего? Никому ничего блистательный старина доказывать давно уж не должен.
В 2025-м Nicko заменит Simon Dawson, давний коллега Харриса по BRITISH LION.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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Ушла эпоха. Nicko McBrain больше не будет выступать с IRON MAIDEN
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Комментарии
jurgai:
Колючий Вожык:
Колючий Вожык:
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Пауэр-хэви метал уважаемая банда. Кай Хансен. Gamma Ray . Кай великолепный музыкант, певец, гитарист, аранжировщик, композитор.
Шикарный концерт, все …
Merzbow:
Ну у MDB есть бассистка с лошадиными зубами. У неё вполне себе утробный голос. Могла бы булькать тексты первых альбомов…
Другой Александр:
Bloody JJ написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Сложное элитарное искусство
Пхахахахахахахахахахахаа
оружие в борьбе с богом , светом и человечеством
И как борьба? Как…
DC:
В такой ситуации лучшей заменой мог бы быть разве что Джин Симмонс или его аватар или что там у них…
Роман:
Прививки это личный выбор каждого. Как и готовность к их побочным эффектам. Не нужно думать, что ты — умнее всех, а противники прививок сплошь дома ходят в шапочках и�…
Gennadius777:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Да конечно мне как фэну Даингов очень странно слышать что Аарон не будет присутствовать в новом составе. Как без него-не предс…
Gennadius777:
G D написал(а):
Новость уровня «Йоханд Эдлунд ушёл из Tiamat». Интересно, кому нужен будет такой My Dying Bride..
Согласен!!! Это примерно как Scorpions без Клауса Майне. Но,х�…
Дед Аким:
P.S. Банда играет в основном быстрый пауэр-спид-хэви метал, недооцененные две шикарные медленные баллады
Helloween — «A TALE THAT WASN’T RIGHT» (Official Audio)
He…
Tular:
Дед Аким:
Bloody JJ написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Сложное элитарное искусство
Пхахахахахахахахахахахаа
оружие в борьбе с богом , светом и человечеством
И как борьба? Как…
ветерану респект… и заслуженный почет и отдых