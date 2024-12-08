Ушла эпоха. Nicko McBrain больше не будет выступать с IRON MAIDEN

Даже самые и лучшие и сильные однажды сдаются, и 72-летний Nicko McBrain, 42 года отвечавший за барабанную кухню IRON MAIDEN объявил, что 7 декабря отыграл последний концерт в составе команды.

Текущий тур коллектива ‘The Future Past Tour’ включал в себя 81 шоу на нескольких континентах (видела их в прошлом месяце в Шарлотт — и это фантастика, как всегда: IM как никто из стариков поражают энергетикой, интенсивностью, перфектностью, увлекательностью происходящего каждую минуту почти двухчасового сета), и это пускай и грустный, но достойнейший момент для завершения славной карьеры (сценической; студийно музыкант продолжит работать, он обещает сразу несколько проектов). Ибо очевидно, что для перенесшего в прошлом году инсульт Нико бешеный концертный график и партии, часть которых он уже не может играть чисто физически, — нагрузка чрезмерная. Да и ради чего? Никому ничего блистательный старина доказывать давно уж не должен.

В 2025-м Nicko заменит Simon Dawson, давний коллега Харриса по BRITISH LION.

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