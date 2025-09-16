Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)Блог
Новости о болезни Томаса, что он находится в больнице и находится под круглосуточным наблюдением, не выглядели оптимистично, и чудес не случилось. Сегодня музыкант умер в больнице. Ему было 52 года.
Соцсети сегодня полнятся некрологами и воспоминаниями — кажется, человек он был хороший, компанейский и веселый. Не говоря уже о том, что такое AT THE GATES для шведской сцены и метала в целом.
Грустный день. R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 221
Читайте также:
- AT THE GATES опубликовали обращение к фэнам; Tomas Lindberg болен
- Умер Ozzy Osbourne
- Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2024-м
- Умер Paul Di’Anno
- Умер Steve Albini
- R.I.P. Blake Harrison (PIG DESTROYER, HATEBEAK)
- Умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin
- SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David Andersson
- AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
-
Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
Комментарии
Ігор:
kvltist:
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Писюн с глазами:
Люди пиздели и будут пиздеть. Всем не угодишь. И чем больше людей тебя знает, тем больше будет пиздеть. Насколько принимать это близко к сердцу — твой личный выбор.
Я,…
jurgis:
Ad Noctum:
quote: ««Хочу, на самом деле, чтобы это был ты, потому что ты молод и свеж, ты голоден до творчества. Ты мне напоминаешь меня, когда мне было 17-18»
Глянул на МА, так это�…
Алексей:
В принципе Максимка прав, диванные критики сосут!!! Но вот с сопродюссированием альбома Зайоном они погорячилась — гитарный саунд конченый, сраный вылизанный совре�…
kvltist:
Эксл такой себе «авторитет», похер на него а в целом «золотые слова» — остается только следо�…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Легенды русского хэви метала выпустили новую шикарную балладу!!!
АРИЯ — КОГДА НАСТАНЕТ ЗАВТРА (ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО 4K)
https://youtu.be/-gW3wy6TeK4?si=hq1Ybcd…
Sonne:
Дед Аким:
Легенды русского хэви метала выпустили новую шикарную балладу!!!
АРИЯ — КОГДА НАСТАНЕТ ЗАВТРА (ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО 4K)
https://youtu.be/-gW3wy6TeK4?si=hq1YbcdoV8cRs-dTъ
…
понурый митолизд:
R.I.P.
Все там будем