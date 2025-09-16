Tomas Lindberg
16.09.2025

Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)

Блог

Новости о болезни Томаса, что он находится в больнице и находится под круглосуточным наблюдением, не выглядели оптимистично, и чудес не случилось. Сегодня музыкант умер в больнице. Ему было 52 года.

Соцсети сегодня полнятся некрологами и воспоминаниями — кажется, человек он был хороший, компанейский и веселый. Не говоря уже о том, что такое AT THE GATES для шведской сцены и метала в целом.

Грустный день. R.I.P.

