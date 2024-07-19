Умер Pinche Peach из BRUJERIA

В фб-ленте сегодня просто парад некрологов: внезапно от сердечной болезни в возрасте 57 лет умер Ciriaco ‘Pinche Peach’ Quezada, незамаскированное лицо BRUJERIA, пришедший в группу на самом ее старте в 1989 году и певший, работавший с сэмплами, украшавший клипы и сцену своей энергетикой буквально до недавнего времени, когда завершился очередной тур BRUJERIA.

Никогда не думал, что буду писать нечто подобное. Это очень тяжело. Новости по-настоящему душераздирающие, и мне больно как никогда ранее… Pinche Peach из BRUJERIA скончался вчера ночью ввиду серьезных проблем с сердцем. Звезда всех наших музыкальных клипов. Я и вся группа будем по тебе скучать. Мы любим тебя, любили работать с тобой! И никогда не забудем!!! Мой лучший друг, мой коллега, мой кузен.

В таком виде новость появилась сегодня на страничке команды — и это еще одно грустное напоминание: ничто не длится вечно, ничто не стоит принимать как должное. Ходите на концерты групп, которые любите (не откладывая возможности), берегите себя и близких.

RIP Pinche Peach, помянем его просмотром клипа!

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