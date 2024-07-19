Умер Pinche Peach из BRUJERIAБлог
В фб-ленте сегодня просто парад некрологов: внезапно от сердечной болезни в возрасте 57 лет умер Ciriaco ‘Pinche Peach’ Quezada, незамаскированное лицо BRUJERIA, пришедший в группу на самом ее старте в 1989 году и певший, работавший с сэмплами, украшавший клипы и сцену своей энергетикой буквально до недавнего времени, когда завершился очередной тур BRUJERIA.
Никогда не думал, что буду писать нечто подобное. Это очень тяжело. Новости по-настоящему душераздирающие, и мне больно как никогда ранее…
Pinche Peach из BRUJERIA скончался вчера ночью ввиду серьезных проблем с сердцем.
Звезда всех наших музыкальных клипов.
Я и вся группа будем по тебе скучать. Мы любим тебя, любили работать с тобой! И никогда не забудем!!! Мой лучший друг, мой коллега, мой кузен.
В таком виде новость появилась сегодня на страничке команды — и это еще одно грустное напоминание: ничто не длится вечно, ничто не стоит принимать как должное. Ходите на концерты групп, которые любите (не откладывая возможности), берегите себя и близких.
RIP Pinche Peach, помянем его просмотром клипа!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Умер Pinche Peach из BRUJERIA
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Комментарии
Griwski:
Ігор написал(а):
От Бегемота здесь вокал разве что.
Картинка смотрибельна,музыка хороша.
P.S Прошлое их творение слушал на Ютюбе-скукотища та ещё.
Картинка …
Ігор:
От Бегемота здесь вокал разве что.
Картинка смотрибельна,музыка хороша.
P.S Прошлое их творение слушал на Ютюбе-скукотища та ещё.…
b4w:
Внезапно, то и другое трендовый модный блек (по крайней мере со старта их карьеры), коего в последние лет 10 стало слишком много, удушающе много. Пиздец как много, в об�…
Юрий:
b4w , каждый слышит лишь то , что хочет слышать. Я вот в упор не слышу тут Бегемот , а у Aversio Humanitatis так и подавно другой стиль , это примерно как Кино и ДДТ сравнивать , и �…
b4w:
Окончательно стрендились в очередную инкарнацию Бегемота. Было бы интересно послушать, если бы подобное музло сегодня не лезло из каждого утюга. И далеко ходить не…
griwski:
Норм на разочек. Но это же будто Адам Дарски обслушался Dissection а потом пошел на студию и записал песню, а на коду кто-то дал ему послушать Caliban, и он решил всунуть этот �…
Юрий:
Мальчики и девочки , не в обиду будет сказано , но это полнейшая херня ! (( И полтора моральных инвалида приходящие на их концерты тому подтверждение .…
Другой Александр:
Gaerea: «Hope Shatters» и «World Ablaze»
К пятому (вроде бы) альбому музон стал интереснее, хоть и попсовее. Первые четыре тупо скучные были, а этот по ходу стоит заценить, когда выйде…
Anastasiya:
Чорны написал(а):
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, нап…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой ме�…
Чорны:
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, например.…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой метал банды
It’s a Sin — Кай Хансе�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Настя, у тебя в Америке события происходят. Была реальная, откровенная попытка убийства, весь мир содрогнулся, чудо спасло, не инсценировка, �…
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