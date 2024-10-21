Умер Paul Di’Anno

В возрасте 66 лет умер Paul Di’Anno — британский певец, первый вокалист IRON MAIDEN и, в пост-мейденовский период, в меру успешный сольный артист, участник групп BATTLEZONE и WARHORSE. В последнее десятилетие у него были нелады со здоровьем: больницы, операции, процедуры — и концерты Пол давал, сидя в инвалидном кресле. Хотя, казалось, именно сейчас идет на улучшение (например, за прошлый год Di’Anno отыграл больше сотни концертов!). Но увы. Организм всех напастей видимо, не выдержал.

IRON MAIDEN опубликовали официальное заявление. «Мы глубоко опечалены известием о смерти Paul Di’Anno. Его вклад в IRON MAIDEN был чрезвычайно важным, и именно он помог нам выйти на тропу, которую избрала группа и по которой движется уже почти пять десятилетий. Он был из числа первопроходцев — и участие в роли фронтмена на наших первых альбомах навечно запечатлено в истории, а также в памяти фанатов всего мира. И мы рады, что пару лет назад удалось встретиться лично и немного пообщаться еще один, последний раз».

Множество музыкантов, а также просто фанатов-металхедов публикуют сегодня в соцсетях свои фотокарточки с Полом, воспоминания, а зачастую и признания, что тот самый, первый IM был лучший. С этим не соглашусь, но… все равно жаль. Минус еще одна легенда. R.I.P.

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