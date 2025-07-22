Умер Ozzy OsbourneБлог
Не то чтобы неожиданная, но очень грустная новость: спустя несколько недель после прощального выхода на сцену в возрасте 76 лет умер Ozzy Osbourne. Цикл завершился.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 374
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Комментарии
думстер-бумбстер:
RIP……
Polaris:
Eum:
Как ушел зато, все успел. Прощальный концерт стал по-настоящему прощальным. R.I.P. легенда.…
kvltist:
Ad Noctum:
Дед Аким:
Мировая музыкальная культура понесла большую утрату. Умер Оззи Осборн. 5 июля 2025 года он спел в последний раз, никто не знает каких усилий ему это стоило, но он это сд…
Куклачёрт:
Тварь:
Угу. Из тусовки гедонистов ЦС превратилась в тусовку апологетов политкорректности.
Действительно, как же так?…
SiebieAnus:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Я запрещаю любить Black Sabbath! Запрещаю!!!
Меня запрети …
Виктор (похожий, но не тот):
kvltist:
Чорны:
Отнюдь.
Это мужики в боди.
Вокалистка кастратов ваще похожа на Питера Стила.…
Тварь:
Не смог дослушать CASTRATOR недавнюю песню.
Все очень плохо в ней…
R.I.P.
Как ушел зато, все успел. Прощальный концерт стал по-настоящему прощальным. R.I.P. легенда.
Прощай, волшебник.
RIP…