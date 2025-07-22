ozzy osbourne
22.07.2025

Умер Ozzy Osbourne

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Не то чтобы неожиданная, но очень грустная новость: спустя несколько недель после прощального выхода на сцену в возрасте 76 лет умер Ozzy Osbourne. Цикл завершился.

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