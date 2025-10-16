Умер Ace Frehley

Еще один рок-некролог этого года (и опять не тот дед!). Оригинальный гитарист KISS Ace Frehley, он же «Spaceman», умер сегодня в больнице в возрасте 74 лет.

Две недели назад музыкант внезапно упал в студии — после чего было объявлено об отмене ближайших концертных планов. Как писали в новостях, итогом падения стала небольшая травма, — однако, как выяснилось, все было не так просто. Причиной потери сознания стало кровоизлияние в мозг — и попав в больницу, Ace уже не смог выбраться. Сегодня семья приняла решение отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

R.I.P.

