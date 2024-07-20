ULVER: «Мы по-прежнему крайне обеспокоены, хотя и не удивлены, окружающим насилием, разделенностью и отчаянием»Новинки и новости
Я, в принципе, довольно давно перестала понимать, что делает Kristoffer Rygg и ULVER — так, скажем, дослушать синт-поп коллекцию Scary Muzak 2021 года сил вообще не хватило. Но художник так видит, художник особенный, с широчайшим музыкальным музыкальным кругозором и творческим диапазоном, потому у всякой «ульверской» эпохи есть свой преданный круг почитателей/толкователей.
В настоящий момент группа постепенно, песня за песней, презентует в Сети свой пятнадцатый альбом, и буквально пару дней назад был выложен очередной сингл «Hollywood Babylon». Удивительно вписавшийся в реальность.
..No one will get away
Don’t fuck with America
They’ll shoot you anyway
You have the right to protect yourself..
«Наш новый сингл ворует лирические мотивы у безумного, безумного мира, в котором мы живем, — попсы и политики. А название стырено у легендарных панков MISFITS. Текст был написан ДО последних событий. И мы по-прежнему крайне обеспокоены, хотя и не удивлены, окружающим насилием, разделенностью и отчаянием».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
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Комментарии
jurgai:
Дед Аким:
Еще несколько великих поп и рок и хитов и каверов на них.
Однозначно хит, какая красивая ритмичная музыка и какие красавицы на вокале
ABBA — Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
htt…
Anastasiya:
Antonarchus написал(а):
А кто еще перекинулся сегодня?!
Майкрософт ))…
Antonarchus:
Ых:
harvey keitel:
также куча сэмплов из хип хопа на альбомах брутал дез группы Dripping и они в этом году вернулись…
Griwski:
Ігор написал(а):
От Бегемота здесь вокал разве что.
Картинка смотрибельна,музыка хороша.
P.S Прошлое их творение слушал на Ютюбе-скукотища та ещё.
Картинка …
Ігор:
От Бегемота здесь вокал разве что.
Картинка смотрибельна,музыка хороша.
P.S Прошлое их творение слушал на Ютюбе-скукотища та ещё.…
b4w:
Внезапно, то и другое трендовый модный блек (по крайней мере со старта их карьеры), коего в последние лет 10 стало слишком много, удушающе много. Пиздец как много, в об�…
Юрий:
b4w , каждый слышит лишь то , что хочет слышать. Я вот в упор не слышу тут Бегемот , а у Aversio Humanitatis так и подавно другой стиль , это примерно как Кино и ДДТ сравнивать , и �…
b4w:
Окончательно стрендились в очередную инкарнацию Бегемота. Было бы интересно послушать, если бы подобное музло сегодня не лезло из каждого утюга. И далеко ходить не…
griwski:
Норм на разочек. Но это же будто Адам Дарски обслушался Dissection а потом пошел на студию и записал песню, а на коду кто-то дал ему послушать Caliban, и он решил всунуть этот �…
Юрий:
Мальчики и девочки , не в обиду будет сказано , но это полнейшая херня ! (( И полтора моральных инвалида приходящие на их концерты тому подтверждение .…
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