ulver band
20.07.2024

ULVER: «Мы по-прежнему крайне обеспокоены, хотя и не удивлены, окружающим насилием, разделенностью и отчаянием»

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Я, в принципе, довольно давно перестала понимать, что делает Kristoffer Rygg и ULVER — так, скажем, дослушать синт-поп коллекцию Scary Muzak 2021 года сил вообще не хватило. Но художник так видит, художник особенный, с широчайшим музыкальным музыкальным кругозором и творческим диапазоном, потому у всякой «ульверской» эпохи есть свой преданный круг почитателей/толкователей.

В настоящий момент группа постепенно, песня за песней, презентует в Сети свой пятнадцатый альбом, и буквально пару дней назад был выложен очередной сингл «Hollywood Babylon». Удивительно вписавшийся в реальность.

..No one will get away
Don’t fuck with America
They’ll shoot you anyway
You have the right to protect yourself..

«Наш новый сингл ворует лирические мотивы у безумного, безумного мира, в котором мы живем, — попсы и политики. А название стырено у легендарных панков MISFITS. Текст был написан ДО последних событий. И мы по-прежнему крайне обеспокоены, хотя и не удивлены, окружающим насилием, разделенностью и отчаянием».

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