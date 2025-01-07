UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистами

UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистамиБлог
«Не хочу этого признавать, но факт в том, что мои фэны — единственные, кто может меня обидеть. Их разочарование в моей музыке, если им не понравится то, что я делаю, — это то, что способно меня задеть по-настоящему. Я хочу быть совершенным для них. Я хочу, чтоб они с гордостью оставались моими ценителями».
Удо, несмотря на 73-й возрастной рубеж в этом году, не снижает продуктивности: в 2021-м вышел альбом Game Over, в 2023-м Touchdown, постоянные туры, движуха, энергичность и неугомонность, которой мало кто может похвастаться даже, например, в 37.
В феврале этого старина решил немного попилить опилки и произвести то, что фэны оценят наверняка: переиздание и перезапись альбома Balls To The Wall в честь сорокалетия классики. А подпоют друзья и коллеги.
01. Balls To The Wall [feat. Joakim Brodén, SABATON]
02. London Leatherboys [feat. Biff Byford, SAXON]
03. Fight It Back [feat. Mille Petrozza, KREATOR]
04. Head Over Heels [feat. Nils Molin, DYNAZTY/AMARANTHE]
05. Losing More Than You’ve Ever Had [feat. Michael Kiske, HELLOWEEN]
06. Love Child [feat. Ylva Eriksson, BROTHERS OF METAL]
07. Turn Me On [feat. Danko Jones]
08. Losers And Winners [feat. Dee Snider, TWISTED SISTER]
09. Guardian Of The Night [feat. Tim “Ripper” Owens, KK’S PRIEST, ex-JUDAS PRIEST]
10. Winter Dreams [feat. Doro Pesch]
“Перезапись Balls To The Wall — большой вызов для меня лично, — комментирует Удо. — Это важнейшая веха в моей карьере, потому было важно сделать так, чтобы представ в новом свете, песни не утратили своей первоначальной сути. Гости, приглашенные вокалисты, оставили свой отпечаток на классических треках: коллаборации с этими восхитительными певцами перевели их в иное измерение. И работа над ними меня так же плющила, как и сорок лет назад. Ибо история Balls To The Wall никогда не заканчивается. Это часть меня самого».
Диск появится в конце февраля.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистами
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Комментарии
Тварь:
Судя по всем последним альбомам Терион, эту лавочку просто пора закрывать……
Писюн с глазами:
Спадар Антось написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
Скурвился потому, что и�…
Спадар Антось:
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
Скурвился потому, что имеет планы на свою жизнь, о…
D:
goremyka Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Трезвый, прагматичный взгляд. А хуле
Человек не что завтра будет, а он на годы вперёд «планирует»..С такой кепкой только так и тупит…
Илон Маск:
Писюн с глазами написал(а):
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Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
Скурвился потому, что имеет планы на свою жизнь, отличные от твоих планов н…
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Anastasiya:
Жартун написал(а):
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goremyka:
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камень написал(а):
а на сколько посадили?
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