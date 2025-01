UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистами

«Не хочу этого признавать, но факт в том, что мои фэны — единственные, кто может меня обидеть. Их разочарование в моей музыке, если им не понравится то, что я делаю, — это то, что способно меня задеть по-настоящему. Я хочу быть совершенным для них. Я хочу, чтоб они с гордостью оставались моими ценителями».

Удо, несмотря на 73-й возрастной рубеж в этом году, не снижает продуктивности: в 2021-м вышел альбом Game Over, в 2023-м Touchdown, постоянные туры, движуха, энергичность и неугомонность, которой мало кто может похвастаться даже, например, в 37.

В феврале этого старина решил немного попилить опилки и произвести то, что фэны оценят наверняка: переиздание и перезапись альбома Balls To The Wall в честь сорокалетия классики. А подпоют друзья и коллеги.

01. Balls To The Wall [feat. Joakim Brodén, SABATON]

02. London Leatherboys [feat. Biff Byford, SAXON]

03. Fight It Back [feat. Mille Petrozza, KREATOR]

04. Head Over Heels [feat. Nils Molin, DYNAZTY/AMARANTHE]

05. Losing More Than You’ve Ever Had [feat. Michael Kiske, HELLOWEEN]

06. Love Child [feat. Ylva Eriksson, BROTHERS OF METAL]

07. Turn Me On [feat. Danko Jones]

08. Losers And Winners [feat. Dee Snider, TWISTED SISTER]

09. Guardian Of The Night [feat. Tim “Ripper” Owens, KK’S PRIEST, ex-JUDAS PRIEST]

10. Winter Dreams [feat. Doro Pesch]

“Перезапись Balls To The Wall — большой вызов для меня лично, — комментирует Удо. — Это важнейшая веха в моей карьере, потому было важно сделать так, чтобы представ в новом свете, песни не утратили своей первоначальной сути. Гости, приглашенные вокалисты, оставили свой отпечаток на классических треках: коллаборации с этими восхитительными певцами перевели их в иное измерение. И работа над ними меня так же плющила, как и сорок лет назад. Ибо история Balls To The Wall никогда не заканчивается. Это часть меня самого».

Диск появится в конце февраля.

