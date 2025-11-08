Участница конкурса красоты «Мисс Мир Чили 2025» показала судьям дэз-метал

Участница конкурса красоты «Мисс Мир Чили 2025» показала судьям дэз-металБлог
Чилийская группа DECESSUS стала хитом поиска в Интернете всея экстрим-сцены в последние дни — и спасибо за это ее вокалистке. Симпатичная 27-летняя Ignacia Fernández приняла участие в конкурсе красот «Мисс Мир Чили 2025», а когда дело дошло до произвольной программы полуфинала, вместо всяких грациозных дефиле девушка исполнила трек своей группы.
Неизвестно, поможет ли ей это взять первое место — кому интересно, можно будет узнать в воскресенье, — но получилось как минимум эффектно, мир гламурных судей уже не будет прежним, а коллектив получил десятки тысяч лайков и просмотров в карму.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
