UADA анонсировали акустический альбом. И кавер NIRVANA!

Эмиграция пока невозможна: сейчас я живу с матерью и должен заботиться о …

Не было ли желания покинуть страну?

Другой Александр:

Юрий написал:

Воще пох на то , что в этом Чуркестане происходит , а вот музыка совсем не понравилась (((

Я из восточной блэкухи только ливанский дуэт Ayat ценю. …