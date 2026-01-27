UADA анонсировали акустический альбом. И кавер NIRVANA!Новинки и новости
«Когда мы собрали UADA, сразу был уговор: никаких кавер-версий, мы не должны поддаваться посторонним влияниям. Тем не менее, на этот раз разрешили себе обойти правило. Мы пригласили для нового проекта виолончелиста, что привело к необычному эффекту: захотелось воздать дань памяти музыканту, который сильно повлиял на меня в юности, — пояснил Jake Superchi. — И хотя мы придерживались оригинальной аранжировки, интерпретация UADA позволила оттенить бесконечную печаль этой песни холодным потусторонним проблеском».
Иными словами, UADA решили в очередной раз всех удивить, анонсировав акустический альбом Interwoven, в который войдут переигранные темы из всех альбомов коллектива. А также вот. Кавера.
Так что если вам в жизни необходима печальная перепевка «Something In The Way» NIRVANA с партией виолончели, вот же оно. Впрочем, и оригинальное творчество UADA в акустике должно быть как минимум необычно.
Автор: Anastasiya
