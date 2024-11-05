Триумф бемоля. Слушаем новый альбом «беларуского чуда» KRISTAILER «Triumphant Cult»

Комментарии

Виктор: И причём тут вообще мнение группы Пантера. Посмотри просто вот это https://youtu.be/7-thChxjcVw?si=I6xktSDryyfwHYKi О чём тут вообще спорить??? Или может есть хоть одно видео где Айомми…