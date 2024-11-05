Kristailer
05.11.2024

Триумф бемоля. Слушаем новый альбом «беларуского чуда» KRISTAILER «Triumphant Cult»

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Помните, как в прошлом году по метал-интернету прокатился угарный клип блэк-метал проекта из Гродно CRYSTAYLER «…and Delight For The Cursed»? Так вот, расскажем, что дальше.

В связи с тем, что не все понимали, как правильно произносить название группы, а также с тем, что оно «не очень подходило блэк-металу» название автор, называющий себя Zmei, сменил на KRISTAILER, а также только за этот год успел записать два лонгплея. Таким образом, с 2022 года он реализовал пять альбомов. Ну и поскольку особой вариативности ожидать там не стоит, предлагаю сосредоточиться на последнем, вышедшем в первый день ноября Triumphant Cult.

Без откровений, довольно шаблонный (в хорошем контексте, в смысле — созданный по проверенный временем лекалам) мелодичный блэк-метал с олдскульным норвежским ореолом, сырым и холодным, как мрачные северные моря. Ну и всякими там воинственными делами.

Альбом целиком, равно как и вышедшие ранее, можно послушать на bandcamp.

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