Триумф бемоля. Слушаем новый альбом «беларуского чуда» KRISTAILER «Triumphant Cult»Новинки и новости
Помните, как в прошлом году по метал-интернету прокатился угарный клип блэк-метал проекта из Гродно CRYSTAYLER «…and Delight For The Cursed»? Так вот, расскажем, что дальше.
В связи с тем, что не все понимали, как правильно произносить название группы, а также с тем, что оно «не очень подходило блэк-металу» название автор, называющий себя Zmei, сменил на KRISTAILER, а также только за этот год успел записать два лонгплея. Таким образом, с 2022 года он реализовал пять альбомов. Ну и поскольку особой вариативности ожидать там не стоит, предлагаю сосредоточиться на последнем, вышедшем в первый день ноября Triumphant Cult.
Без откровений, довольно шаблонный (в хорошем контексте, в смысле — созданный по проверенный временем лекалам) мелодичный блэк-метал с олдскульным норвежским ореолом, сырым и холодным, как мрачные северные моря. Ну и всякими там воинственными делами.
Альбом целиком, равно как и вышедшие ранее, можно послушать на bandcamp.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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Комментарии
Anastasiya:
Назар Василич написал(а):
Настя, ну кто там лидирует ? Харрис или Трамп ? ))
Походу, Трамп.…
Anastasiya:
G D написал(а):
Позволь, Настя, поправлю, в 2004 году был трёхтрековый сингл «Killing Romance» — кстати, довольно неплохой.
Да, даже лучше дебютника. …
G D:
Позволь, Настя, поправлю, в 2004 году был трёхтрековый сингл «Killing Romance» — кстати, довольно неплохой.…
Другой Александр:
11 из 12. Причём в последнем ошибся из за того, что случайно не тот вариант ткнул. Щас подумал, что раз я всё это знаю, значит я чем-то не тем в этой жизни интересуюсь. Точ…
Другой Александр:
Пишут, что чувака, который в середине двухтысячных на трёх альбомах саенковского Drudkh на ударных и клавишных играл, в августе этого года могилизовали, и недавно зава…
Ігор:
Назар Василич:
Зануда:
Виктор:
И причём тут вообще мнение группы Пантера. Посмотри просто вот это https://youtu.be/7-thChxjcVw?si=I6xktSDryyfwHYKi
О чём тут вообще спорить???
Или может есть хоть одно видео где Айомми…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
И кавер даже на Planet Caravan записали, ничего себе жополизы!
Ну если бы мне посулили например совместный тур с «саббатами», я бы три кавера зап…
atr:
ляяя, а помнится 12 лет назад в 2 ночи офигенный соляк в репаблике выдавал…
Дед Аким:
Джим Моррисон. Культовая личность культовой группы, почетный член клуба 27. В 1991 году был выпущен художественный фильм Оливера Стоуна, советую всем посмотреть, даже …
Назар Василич:
Вот так, а я думал, что Трей весь в оккультных науках, и ему уже давно открылись порталы в неизведанное. Оказывается, порталы открылись, но другие (((…
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