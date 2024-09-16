Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!Блог
Если вы думаете, что только российская пропаганда со всех сторон проедает плешь «традиционными ценностями», деторождением, целомудрием и брачностью, то… есть и более забавные персонажи.
Так, техасский хардкор-металкор коллектив BLOODLINES, который, как он пишет, «несет миру любовь и надежду Иисуса Христа», на концерте не только призвал вести себя в соответствии с христианскими ценностями, но и противостоять порнографии. И устроил очищающий мошпит по этому поводу.
«Порнография вас не одолеет. Очисти мой путь согласно Твоему слову, ради ВСЕХ поступков, которые я могу предпринять во имя Христа», — озвучили эти ребята движ на танцполе — ну и, вероятно, следили, чтобы
руки все на стол все месились чинно-благородно.
А я уж, честно говоря, думала, что мода на христианский хардкор давно прошла.
@bloodlines.texas #bloodlinestexas #bloodlinestx #metal #meralcore #holinesscries #christianmetal #jesus ♬ original sound — BloodlinesTx
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 263
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Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!
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Комментарии
jurgai:
Potato Lich:
Назар Василич написал(а):
И все-таки я не понимаю. Вот, есть, или была, виртуальная группа Gorillaz, за которой, естественно, стояли реальные люди. Я сейчас сделаю ка�…
Назар Василич:
И все-таки я не понимаю. Вот, есть, или была, виртуальная группа Gorillaz, за которой, естественно, стояли реальные люди. Я сейчас сделаю канал на Spotify, Youtube, группы, допуст…
Burzum:
Wotan:
Техас …
Писюн c глазами:
По мне, так это не более и не менее дебильно, чем телеги про Люцифера или одинов с торами.…
Ветошь:
Anastasiya:
Назар Василич написал(а):
Настя, это очень интересный прецедент. Что он нарушил, согласно законодательству США ? Вопрос без малейшего подвоха, правда, интересн…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Не хочу эту тему продолжать, мне это неприятно, единственное могу подколоть, (как он меня, ответка, зло рождает зло) Александр вроде себя по�…
Назар Василич:
Настя, это очень интересный прецедент. Что он нарушил, согласно законодательству США ? Вопрос без малейшего подвоха, правда, интересно…
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Дед Аким:
Не хочу эту тему продолжать, мне это неприятно, единственное могу подколоть, (как он меня, ответка, зло рождает зло) Александр вроде себя позиционировал как z патриот…
По мне, так это не более и не менее дебильно, чем телеги про Люцифера или одинов с торами.
Техас
дикий запад