mosh pit Bloodlines
16.09.2024

Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!

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Если вы думаете, что только российская пропаганда со всех сторон проедает плешь «традиционными ценностями», деторождением, целомудрием и брачностью, то… есть и более забавные персонажи.

Так, техасский хардкор-металкор коллектив BLOODLINES, который, как он пишет, «несет миру любовь и надежду Иисуса Христа», на концерте не только призвал вести себя в соответствии с христианскими ценностями, но и противостоять порнографии. И устроил очищающий мошпит по этому поводу.

«Порнография вас не одолеет. Очисти мой путь согласно Твоему слову, ради ВСЕХ поступков, которые я могу предпринять во имя Христа», — озвучили эти ребята движ на танцполе — ну и, вероятно, следили, чтобы руки все на стол все месились чинно-благородно.

А я уж, честно говоря, думала, что мода на христианский хардкор давно прошла.

@bloodlines.texas #bloodlinestexas #bloodlinestx #metal #meralcore #holinesscries #christianmetal #jesus ♬ original sound — BloodlinesTx

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3 комментария

  • Писюн c глазами написал(а):

    По мне, так это не более и не менее дебильно, чем телеги про Люцифера или одинов с торами.

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  • Wotan написал(а):

    Техас

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  • jurgai написал(а):

    дикий западhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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