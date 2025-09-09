Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM

Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARMБлог
Шведский MÅNEGARM, с 90-х несущий знамя викинг-метала (стабильно, но, как многие заложники жанра, несколько однообразно — так что в последние лет двадцать слушать их стало предсказуемо-скучновато), в конце августа выпустил альбом Edsvuren. Кто любит команду и еще не слышал — послушайте, а пока фронтмен Erik Grawslö поделится своим вдохновением: если выбирать из близких по духу коллег топ-5 на все времена, кто войдет в список?
FALKENBACH “Eweroun”
«У FALKENBACH много отличных песен, но я до нездоровости часто слушал альбом Asa, из которого выберу “Eweroun”. Очень нравятся его вокальные мелодии, а аранжировки неизменно находят отклик в моей душе. FALKENBACH определенно в числе главных моих вдохновителей».
EINHERJER “Nidstong”
«Очень крутая вещь, с элементом грува и идеально, на мой вкус, проработанным ритмом. Обожаю!»
VINTERSORG “När alver sina runor sjungit”
«Песня, которая звуками изображает, рисует северный пейзаж и рассказывает легенды».
BORKNAGAR “Up North”
«Цепляющая мелодия, невероятная вокальная работа неповторимого Mr Vortex».
BATHORY “Through Blood And Thunder”
«Мне кажется, эта вещь определяет весь жанр».
А кого выберете вы?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 145
Читайте также:
- Sophie Lloyd: 10 альбомов, которые изменили ее жизнь
- Вокалист LEPROUS Einar Solberg: 10 песен, которые изменили мою жизнь
- Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»
- Ihsahn: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
- Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»
- ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)
- Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили
- Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
- Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни
- Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
-
Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
-
Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии
Комментарии
Христос Не Воскрес:
jurgai:
«Топ-5» как-то слишком узко для такого жанра — групп достойных море (одних только норвегов-шведов целый эшелон: ENSLAVED, KAMPFAR, HELHEIM, WINDIR, THYRFING, GALAR, BAK DE SYV FJELL, UNLEASHED, VARDE, MITHOTYN, et…
kvltist:
к этому хит-параду вполне можно добавить MANEGARM — En snara av guld https://www.youtube.com/watch?v=_E0hu6Y6jG4&list=RD_E0hu6Y6jG4&start_radio=1…
G D:
Тоже не уловил атмосферу.
Подожду альбома, думаю, с остальными песнями лучше.
А фотография прекрасная.…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
Чисто для херок — это скорее To/Die/For какой-нибудь, или Entwine, например. А Charon и ранний Poisonblack — это наверное что…
Писюн с глазами:
Potato Lich написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
А мне нравится Entwine.
Ну ладно, так и быть, хер. С глазами.
Не, ну все по факту…
G D:
Писюн с глазами написал(а):
У TDF есть мелодии неплохие, но вокал уж совсем какой-то неввразительный.
У Entwine я даже мелодий вспомнить не могу, сплошные сопли.…
думстер-бумбстер:
Действительно это смесь из ранних демо и первых альбомов. В принципе, неплохо и мрачно-зловеще-давящий звук присутствует. Однако, общую атмосферу я не уловил.…
M8l8th:
G D написал(а):
Только готохерочки уже детишек в школу ведут, им нет времени это слушать :(
P.S. А забулдыга Вилле (не тот) видимо понял, что никому его суоми экспер�…
Майонез Ряба:
Potato Lich:
Писюн с глазами написал(а):
А мне нравится Entwine.
Значится, ты херка. Ну ладно, так и быть, хер. С глазами.…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Чисто для херок — это скорее To/Die/For какой-нибудь, или Entwine, например. А Charon и ранний Poisonblack — это наверное что-то в промежутке между �…
Другой Александр:
Чисто для херок — это скорее To/Die/For какой-нибудь, или Entwine, например. А Charon и ранний Poisonblack — это наверное что-то в промежутке между «для херок» и «подойдёт для пацанов»)…
к этому хит-параду вполне можно добавить MANEGARM — En snara av guld https://www.youtube.com/watch?v=_E0hu6Y6jG4&list=RD_E0hu6Y6jG4&start_radio=1
«Топ-5» как-то слишком узко для такого жанра — групп достойных море (одних только норвегов-шведов целый эшелон: ENSLAVED, KAMPFAR, HELHEIM, WINDIR, THYRFING, GALAR, BAK DE SYV FJELL, UNLEASHED, VARDE, MITHOTYN, etc.etc.) + MOONSORROW, HELRUNAR, MORRIGAN, FINSTERFORST, HEIDEVOLK, ENSIFERUM, ADORNED BROOD, ARSTIDIR LIFSINS, etc.etc.etc.
Storm & Isengard