Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM

Шведский MÅNEGARM, с 90-х несущий знамя викинг-метала (стабильно, но, как многие заложники жанра, несколько однообразно — так что в последние лет двадцать слушать их стало предсказуемо-скучновато), в конце августа выпустил альбом Edsvuren. Кто любит команду и еще не слышал — послушайте, а пока фронтмен Erik Grawslö поделится своим вдохновением: если выбирать из близких по духу коллег топ-5 на все времена, кто войдет в список?

FALKENBACH “Eweroun”

«У FALKENBACH много отличных песен, но я до нездоровости часто слушал альбом Asa, из которого выберу “Eweroun”. Очень нравятся его вокальные мелодии, а аранжировки неизменно находят отклик в моей душе. FALKENBACH определенно в числе главных моих вдохновителей».

EINHERJER “Nidstong”

«Очень крутая вещь, с элементом грува и идеально, на мой вкус, проработанным ритмом. Обожаю!»

VINTERSORG “När alver sina runor sjungit”

«Песня, которая звуками изображает, рисует северный пейзаж и рассказывает легенды».

BORKNAGAR “Up North”

«Цепляющая мелодия, невероятная вокальная работа неповторимого Mr Vortex».

BATHORY “Through Blood And Thunder”

«Мне кажется, эта вещь определяет весь жанр».

А кого выберете вы?

