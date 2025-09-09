manegarm band
09.09.2025

Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM

Шведский MÅNEGARM, с 90-х несущий знамя викинг-метала (стабильно, но, как многие заложники жанра, несколько однообразно — так что в последние лет двадцать слушать их стало предсказуемо-скучновато), в конце августа выпустил альбом Edsvuren. Кто любит команду и еще не слышал — послушайте, а пока фронтмен Erik Grawslö поделится своим вдохновением: если выбирать из близких по духу коллег топ-5 на все времена, кто войдет в список?

FALKENBACH “Eweroun”
«У FALKENBACH много отличных песен, но я до нездоровости часто слушал альбом Asa, из которого выберу “Eweroun”. Очень нравятся его вокальные мелодии, а аранжировки неизменно находят отклик в моей душе. FALKENBACH определенно в числе главных моих вдохновителей».

EINHERJER “Nidstong”
«Очень крутая вещь, с элементом грува и идеально, на мой вкус, проработанным ритмом. Обожаю!»

VINTERSORG “När alver sina runor sjungit”
«Песня, которая звуками изображает, рисует северный пейзаж и рассказывает легенды».

BORKNAGAR “Up North”
«Цепляющая мелодия, невероятная вокальная работа неповторимого Mr Vortex».

BATHORY “Through Blood And Thunder”
«Мне кажется, эта вещь определяет весь жанр».

А кого выберете вы?

Количество просмотров: 145

3 комментария

  • kvltist написал(а):

    к этому хит-параду вполне можно добавить MANEGARM — En snara av guld https://www.youtube.com/watch?v=_E0hu6Y6jG4&list=RD_E0hu6Y6jG4&start_radio=1

    >>>
  • jurgai написал(а):

    «Топ-5» как-то слишком узко для такого жанра — групп достойных море (одних только норвегов-шведов целый эшелон: ENSLAVED, KAMPFAR, HELHEIM, WINDIR, THYRFING, GALAR, BAK DE SYV FJELL, UNLEASHED, VARDE, MITHOTYN, etc.etc.) + MOONSORROW, HELRUNAR, MORRIGAN, FINSTERFORST, HEIDEVOLK, ENSIFERUM, ADORNED BROOD, ARSTIDIR LIFSINS, etc.etc.etc.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>
  • Христос Не Воскрес написал(а):

    Storm & Isengardhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>

