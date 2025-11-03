Tobias Forge, GHOST: «После долгих лет в маске у меня развилась клаустрофобия»Блог
Оказывается, приступы неконтролируемого ужаса присущи не только смертным, но и привидениям. В приступе хэллоиуновской откровенности Tobias Forge из GHOST рассказал, что его маска и наряды способны провоцировать панические атаки. Причем у него самого.
«После долгих лет в маске у меня развилась крайне некомфортная клаустрофобия, — признался артист, — в силу самой идеи, что ты все время в чем-то заперт, законсервирован, что-то постоянно держит тебя за горло.
Помню, в 2015 году, как раз в период, когда случилась стрельба в парижском «Батаклане», мы выступали в Британии, шел сильный дождь, и когда приехали на площадку, мне сказали, что вход/выход из нее только один. Так что мне нужно зайти через этот основной вход, дойти до сцены, обогнуть ее справа, а потом отправляться в свою гримеку.
Так, в общем, ты оказываешься заперт. Деваться некуда. Выбраться быстренько, если что, тоже.
Поначалу эта мысль меня не очень волновала — однако на сцене, прямо во время концерта, буквально прибила. «Мне нужна дверь! Где дверь? Надо снять маску! Надо снять этот костюм, найти выход и начать все заново!!!»
Оказалось, что был еще один выход — об этом сказал мне охранник у сцены, когда я запаниковал. И это успокоило. С тех пор всегда перед началом шоу мне важно знать, где все двери. Где дверь, через которую можно выбраться. Это успокаивает. После того случая я отыграл сотни концертов — и знание, где выход, работает до сих пор. Больше панических атак не было: я научился с ними жить. Хотя, конечно, нечто подобное всегда обитает где-то в подсознании. Главное — понимать: это всего лишь паническая атака. Ничего серьезного или угрожающего жизни».
