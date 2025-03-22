Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»Блог
Tobias Forge, руководитель GHOST, одной из самых успешных рок-групп нашего времени, отметил, что их пример перечеркивает давние разговоры, мол, рок умер, кумиры закончились, помидоры завяли, и когда со сцены уйдет условная METALLICA, замены ей нет. «Последние лет десять в музыкальном бизнесе, особенно в роке, не утихают разговоры: ‘О, новых групп нет’, ‘Рок умирает, рок мертв’, ‘Новым бандам не суждено стать великими’. Но мы, как и еще несколько команд, — живое доказательство того, что это неправда. Нет, я не говорю, что можно стать новыми AC/DC.
Нельзя стать вторыми METALLICA. Но мы — доказательство того, что грандиозный успех все еще возможен. Есть и другие современные коллективы, например, SLEEP TOKEN: они явно добились впечатляющих успехов, и очевидно, что могут стать большими звездами. Или те же RAMMSTEIN, которые давно вышли на высочайший уровень, однако долгое время до этого оставались просто группой-которая-собирает-большие-площадки.
Они собирали аншлаги, да, но то были закрытые площадки, формата «арена». А если опен-эйр, то не соло, а в рамках каких-либо фестивалей. Но однажды RAMMSTEIN замутили свой стадионный тур — и внезапно вместо 10-15 тысяч зрителей за вечер стали продавать билетов на 55 тысяч, причем по три вечера подряд в одном и том же городе. Казалось бы, откуда внезапно взялись все эти люди?»
Про новинку GHOST мы говорили недавно — и за две недели клип «Satanized» собрал четыре с половиной миллиона просмотров, что, безусловно, свидетельствует о неумирающем интересе к феномену шведов.
Феномен SLEEP TOKEN для меня лично все еще не слишком понятен (заметьте, кстати, англичане так же прячутся за масками и анонимностью), и новая песня группы «Emergence»… ну, в общем, послушайте сами. А вот эти ребята реально уже суперзвезды рока, и опубликованный ниже клип набрал 3 млн. просмотров за 9 дней. Плюс совершенно безумная, очумевшая любви к кумирам фан-база и признания в стиле «Я благодарю небеса за то, что живу в одно время со SLEEP TOKEN». Грядущий американский тур коллектива на площадках от 15 тысяч человек и выше был раскуплен за считанные часы, ну и, кажется, правда вскоре грядут времена, когда эта странная музыка соберет стадионы.
Нет, не вторая METALLICA. Но видно, знаки нашего времени.
Как вам?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 150
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