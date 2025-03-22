Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»

Tobias Forge, руководитель GHOST, одной из самых успешных рок-групп нашего времени, отметил, что их пример перечеркивает давние разговоры, мол, рок умер, кумиры закончились, помидоры завяли, и когда со сцены уйдет условная METALLICA, замены ей нет. «Последние лет десять в музыкальном бизнесе, особенно в роке, не утихают разговоры: ‘О, новых групп нет’, ‘Рок умирает, рок мертв’, ‘Новым бандам не суждено стать великими’. Но мы, как и еще несколько команд, — живое доказательство того, что это неправда. Нет, я не говорю, что можно стать новыми AC/DC.

Нельзя стать вторыми METALLICA. Но мы — доказательство того, что грандиозный успех все еще возможен. Есть и другие современные коллективы, например, SLEEP TOKEN: они явно добились впечатляющих успехов, и очевидно, что могут стать большими звездами. Или те же RAMMSTEIN, которые давно вышли на высочайший уровень, однако долгое время до этого оставались просто группой-которая-собирает-большие-площадки.

Они собирали аншлаги, да, но то были закрытые площадки, формата «арена». А если опен-эйр, то не соло, а в рамках каких-либо фестивалей. Но однажды RAMMSTEIN замутили свой стадионный тур — и внезапно вместо 10-15 тысяч зрителей за вечер стали продавать билетов на 55 тысяч, причем по три вечера подряд в одном и том же городе. Казалось бы, откуда внезапно взялись все эти люди?»

Про новинку GHOST мы говорили недавно — и за две недели клип «Satanized» собрал четыре с половиной миллиона просмотров, что, безусловно, свидетельствует о неумирающем интересе к феномену шведов.

Феномен SLEEP TOKEN для меня лично все еще не слишком понятен (заметьте, кстати, англичане так же прячутся за масками и анонимностью), и новая песня группы «Emergence»… ну, в общем, послушайте сами. А вот эти ребята реально уже суперзвезды рока, и опубликованный ниже клип набрал 3 млн. просмотров за 9 дней. Плюс совершенно безумная, очумевшая любви к кумирам фан-база и признания в стиле «Я благодарю небеса за то, что живу в одно время со SLEEP TOKEN». Грядущий американский тур коллектива на площадках от 15 тысяч человек и выше был раскуплен за считанные часы, ну и, кажется, правда вскоре грядут времена, когда эта странная музыка соберет стадионы.

Нет, не вторая METALLICA. Но видно, знаки нашего времени.

Как вам?

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